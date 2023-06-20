Этим летом жизнь бьет ключом: исследуем минеральные источники

Будни в офисе истощили ваши нервные клетки и здоровье? Время выдохнуть и восстановить силы. Представьте себе: теплые природные ванны, поразительная природа и тотальное расслабление… Представили? А теперь собирайте чемоданы: летим навстречу минеральным источникам!

Петропавловск-Камчатский:

Большие и Малые Банные горячие источники

На самом деле никаких бань рядом с источниками нет — своим именем они обязаны реке Банной, в долине которой находятся. Тем не менее согреться точно получится: температура источников достигает +77°С. Если вы весь год упорно трудились, вам определенно сюда: вода из недр потухшего вулкана содержит кремниевую кислоту и бор и помогает справиться с болями в спине и синдромом хронической усталости. Говорят, даже после одного посещения купален становится заметно легче.

Горячие источники. Источник фото ― Unsplash, автор Dan Meyers

Источники расположены в горах: огромная территория, бурлящие гейзеры и нетронутая природа. Стенки воронок узорчато покрыты гейзеритом ― отложениями минеральных вод белого, коричневого, розового оттенков и сине-зелеными водорослями ― прямо как в море. Место очень красивое и фотогеничное, так что вам определенно будет чем поделиться с друзьями в социальных сетях.

В таких краях всегда задумываешься, как помочь планете сохранить свою красоту. На помощь придет ваш смартфон — например, у S7 Airlines есть программа Green Steps. Внутри мобильного приложения ― наглядные уроки, которые помогут вам обзавестись новыми экопривычками и узнать о том, как путешествовать, относясь к природе бережно.

Как добраться:

Держите путь в Петропавловск-Камчатский. Большие и Малые Банные горячие источники находятся примерно в 90 километров от аэропорта, недалеко от поселков Сокоч и Начики. Добираться туда лучше всего на внедорожнике. Рядом расположены гостиница и кемпинг, оборудованы удобные купальни.

Тюмень:

Термальный источник «Аван»

40 миллионов лет назад здесь все было по-другому: южный климат, пальмы, теплое море с морскими ящерами, крабами, огромными акулами и плезиозаврами. Но время и движение тектонических плит не щадят никого ― и теперь в условиях сурового сибирского климата огромные запасы геотермальной воды древнего моря поднимаются на поверхность из скважин глубиной до 2500 метров. На поверхности вода, содержащая йод, хлорид натрия и бром, достигает температуры +45°C: она успокаивает, расслабляет, нормализует артериальное давление и даже избавляет от бессонницы. Соль обволакивает кожу и питает ее полезными веществами — эта процедура способна заменить любые обертывания. Вам остается только приехать в «Аван», удобно разместиться в горячей купальне, надеть наушники, включить любимую музыку и наслаждаться.

Спа-комплекс «Аван», фото предоставлено пресс-службой курорта.

На территории спа-комплекса, где находится «Аван», расположены три бассейна: большой с двумя пушками, работающими по принципу душа Шарко, бассейн с гидромассажем и детский с водопадом и гейзером. Отдыхать там можно как летом, так и в холодное время года.

Как добраться:

Добраться нужно до аэропорта города Тюмень, а оттуда — 30 километров до поселка Каменка на такси.

Южно-Сахалинск:

Синегорские термальные источники

Пробовали ли вы когда-либо воду с содержанием мышьяка? Не спешите пугаться ― мышьяковистая кислота входит в состав очень редких, но чрезвычайно полезных видов минералки. Она улучшает обмен веществ, обновляет кровь, насыщает организм кислородом, помогает похудеть и даже способствует профилактике простудных заболеваний.

Синегорские термальные источники, источник ― sakhtravel.com, фото предоставлено пресс-службой туроператора «Сахтрэвел».

Чтобы добраться до целительной воды, отправляйтесь на Сахалин — она поднимается на поверхность в Синегорском месторождении. Здесь ее начали добывать японцы несколько веков назад. Они же выяснили, что вода прекрасно подходит для ванн и орошения. Теперь на месторождении расположены сразу два санатория — «Синегорские минеральные воды» и «Сахалин», где можно принять ванны, напиться минералки и даже сделать маски с грязью из озера Изменчивого, которое находится неподалеку.

Как добраться:

Прилетайте в Южно-Сахалинск и добирайтесь до села Санаторного на такси — проехать нужно всего 22 километра.

Кавказские Минеральные Воды:

Суворовские термальные источники

Возле Кисловодска можно искупаться в настоящем нарзане ― в том самом, который продают по всему миру. Для этого достаточно прилететь в Минеральные Воды и оттуда добраться до Суворовских термальных источников, образовавшихся от таяния знаменитых эльбрусских ледников.

Суворовские термальные источники, источник ― term-voda.ru, фото предоставлено пресс-службой курорта.

Вода там горячая — ее поднимают с глубины 1115 метров и охлаждают в бассейнах до 35-50°С. Купаться в источниках температуры парного молока приятно как днем, в теплую погоду, так и вечером, когда холодает и хочется немного согреться. Теплая минеральная вода питает кожу калием, магнием, селеном и фтором. Такие ванны укрепляют иммунитет и отлично восстанавливают после стрессов.

Воду можно пить — минералка лечит желудок и ускоряет обмен веществ.

Как добраться:

Прилетайте в город Минеральные Воды и отправляйтесь до источников на такси или электричке через Кисловодск.

А из Новосибирска?

Из аэропорта Новосибирска до Петропавловска-Камчатского, Тюмени, Южно-Сахалинска и Минеральных Вод летают прямые рейсы S7 Airlines. Всего несколько часов — и вы уже расслабляетесь в минеральной воде.