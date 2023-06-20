Аллею олимпийцев и паралимпийцев открыли в Новосибирске

В Новосибирске 20 июня открыли Аллею олимпийцев и паралимпийцев, сообщили в пресс-службе ООО «СпецТрансСтрой» (Компания выполняет работы по строительству станции метро «Спортивная» в Новосибирске — Ред.). Имена и портреты выдающихся спортсменов-олимпийцев и паралимпийцев из Новосибирской области и их прославленных тренеров размещены в подземной части пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в районе строящейся новой станции метро «Спортивная». Экспозиция доступна круглосуточно.

Инициаторами проекта выступили ООО «СпецТрансСтрой» совместно с фондом Александра Карелина при поддержке департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

— Статус Олимпийца — это огромная победа для любого спортсмена. Мы решили сообщить об их вершинах и победах всему городу сегодняшним открытием Аллеи. Данная экспозиция подготовлена в рамках предстоящего Дня города и рассказывает о достижениях наших спортсменов-земляков, — подчеркнул генеральный директор ООО «СпецТрансСтрой» Сергей Арапов.

Ранее редакция сообщала. что Аллея кадетской славы России открылась в Новосибирской области.