Рекламодателям

Энергосети Сибири банкротят из-за долга в 141 млн рублей

  • 20/06/2023, 18:52
Автор:
Энергосети Сибири банкротят из-за долга в 141 млн рублей
Истцом выступает ООО «Компания «Сибирь-Развитие».

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о признании несостоятельным ООО «Энергосети Сибири». Иск поступил 16 июня от компании ООО «Компания «Сибирь-Развитие», сумма исковых требований составляет 141 051 078,34 рублей. На момент написания материала заявление не было принято.

Ранее, в начале мая 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области обязал компанию «Энергосети Сибири» выплатить в пользу ООО «Компания «Сибирь-Развитие» задолженность в сумме 141 031 640,10 руб., а также судебные и почтовые расходы.

Как следует из материалов дела, в целях организации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между ООО «Компания «Сибирь Развитие» (арендодателем) и ООО «Энергосети Сибири» (арендатором) заключены договоры аренды объектов энергоснабжения. Срок аренды – до 2030 года.

Истец по актам приема-передачи передал объекты во временное владение и пользование арендатору. Однако ответчик, в нарушение условий договоров аренды, свою обязанность по уплате арендных платежей не исполнил. Арбитражный суд удовлетворил требования истца.

По данным Seldon Basis, ООО «Энергосети Сибири» зарегистрировано в 2011 году в Новосибирске, с 14 июня 2023 года находится в состоянии ликвидации. Уставный капитал компании составляет 1,01 млн рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Директором организации является Виктор Головкин, учредителем — ООО «Электросети». Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 124,9 млн руб. Заключила 11 контрактов в качестве поставщика, 62 контракта в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было подписано c АО «СИБЭКО» (основной заказчик). По данным на 20.12.2022 у компании имелась задолженность по налогам и сборам в размере 10,3 тыс рублей. На сайте «Энергосети Сибири» говорится, что компания осуществляет «транспортировку электрической, тепловой энергии и оказывающая услуги по системе водоснабжения (канализация), по эксплуатируемым сетям до потребителей микрорайонов: «Горский», «Березовое», «Петухова», «Сибирский», по ул.Рябиновая 10/1, по ул. Железнодорожная, 12,12/1, 14, ул. Кузьмы Минина, ул. Залесского».

ООО «Компания «Сибирь-Развитие» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральным директором организации указана Валентина Червова, учредителями — само юридическое лицо, ООО «УК «Концерн Сибирь» и Александр Червов. УК — 2,01 млн рублей. Чистая прибыль за 2022 год составила 696 тыс рублей, выручка — 129,6 млн рублей. Заключила 6 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 19 млн рублей. Чаще всего контракты заключались c УЖВ мэрии (основной заказчик). Учредителем ООО «УК «Концерн Сибирь» является депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Червов.

Фото: pixabay.com, succo

624

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : Энергосети Сибири Компания «Сибирь-Развитие» банкротство арбитражный суд


ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Предприятие в Бердске будет производить маскировочные сети для СВО
17/06/23 12:46
Подрядчик извинился за баннер с портретом героя СВО, которым укрыли строительный мусор
17/06/23 8:50
Добровольцем на СВО уезжает глава сельсовета в Новосибирской области
16/06/23 10:25

Этим летом жизнь бьет ключом: исследуем минеральные источники

И как до них добраться.
Читать статью >>
Первый кандидат в губернаторы Новосибирской области подал документы в избирком

Первый кандидат в губернаторы Новосибирской области подал документы в избирком

Впереди — сбор подписей муниципальных депутатов и глав.
Читать статью >>
Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Улицу Ленина начали украшать цветочным композициями

Этой работе сегодня очень мешает сильный ветер.
Читать статью >>
Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Евгений Пригожин ищет в Новосибирске место под полигон для военкоров

Глава ЧВК «Вагнер» посетовал на бюрократию, но обещал, что конкретный результат будет в ближайшие два месяца.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Юлия Карпицкая, патентный поверенный РФ №2167

Юлия Карпицкая: В России резко сократилось количество патентов, которые регистрируют иностранцы

Сейчас на территории страны действует более 100 тысяч патентов, принадлежащих иностранным правообладателям.
Все материалы
ПМЭФ2023
День города в Новосибирске
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Аллею олимпийцев и паралимпийцев открыли в Новосибирске

20/06/2023, 19:04

Этим летом жизнь бьет ключом: исследуем минеральные источники

20/06/2023, 19:00

Первый кандидат в губернаторы Новосибирской области подал документы в избирком

20/06/2023, 18:22

В Новосибирске пройдет чемпионат Сибирского федерального округа по Аквабайку

20/06/2023, 18:03
Популярное

Как стать владельцем бесхозной дачи

20/06/2023, 10:05

Отмена ЕГЭ: какие шансы

19/06/2023, 17:32

В России могут возобновить переходы на летнее и зимнее время

19/06/2023, 15:07
Новости компаний

Клиенты ВТБ увеличили число переводов в дружественные страны в три раза

20/06/2023, 17:22

Крупный производитель стройматериалов повысит объем производства без дополнительных затрат

20/06/2023, 12:24

Банк «Левобережный» дарит МСБ скидку в 1 % годовых при оформлении кредитных продуктов «на двоих»

20/06/2023, 10:48

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска