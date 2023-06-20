Энергосети Сибири банкротят из-за долга в 141 млн рублей

В Арбитражный суд Новосибирской области поступило исковое заявление о признании несостоятельным ООО «Энергосети Сибири». Иск поступил 16 июня от компании ООО «Компания «Сибирь-Развитие», сумма исковых требований составляет 141 051 078,34 рублей. На момент написания материала заявление не было принято.

Ранее, в начале мая 2023 года Арбитражный суд Новосибирской области обязал компанию «Энергосети Сибири» выплатить в пользу ООО «Компания «Сибирь-Развитие» задолженность в сумме 141 031 640,10 руб., а также судебные и почтовые расходы.

Как следует из материалов дела, в целях организации электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения между ООО «Компания «Сибирь Развитие» (арендодателем) и ООО «Энергосети Сибири» (арендатором) заключены договоры аренды объектов энергоснабжения. Срок аренды – до 2030 года.

Истец по актам приема-передачи передал объекты во временное владение и пользование арендатору. Однако ответчик, в нарушение условий договоров аренды, свою обязанность по уплате арендных платежей не исполнил. Арбитражный суд удовлетворил требования истца.

По данным Seldon Basis, ООО «Энергосети Сибири» зарегистрировано в 2011 году в Новосибирске, с 14 июня 2023 года находится в состоянии ликвидации. Уставный капитал компании составляет 1,01 млн рублей. Основной вид деятельности по ОКВЭД — передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям. Директором организации является Виктор Головкин, учредителем — ООО «Электросети». Чистый убыток компании по итогам прошлого года составил 124,9 млн руб. Заключила 11 контрактов в качестве поставщика, 62 контракта в качестве заказчика. Наибольшее количество контрактов было подписано c АО «СИБЭКО» (основной заказчик). По данным на 20.12.2022 у компании имелась задолженность по налогам и сборам в размере 10,3 тыс рублей. На сайте «Энергосети Сибири» говорится, что компания осуществляет «транспортировку электрической, тепловой энергии и оказывающая услуги по системе водоснабжения (канализация), по эксплуатируемым сетям до потребителей микрорайонов: «Горский», «Березовое», «Петухова», «Сибирский», по ул.Рябиновая 10/1, по ул. Железнодорожная, 12,12/1, 14, ул. Кузьмы Минина, ул. Залесского».

ООО «Компания «Сибирь-Развитие» зарегистрировано в Новосибирске. Генеральным директором организации указана Валентина Червова, учредителями — само юридическое лицо, ООО «УК «Концерн Сибирь» и Александр Червов. УК — 2,01 млн рублей. Чистая прибыль за 2022 год составила 696 тыс рублей, выручка — 129,6 млн рублей. Заключила 6 контрактов в качестве поставщика на общую сумму 19 млн рублей. Чаще всего контракты заключались c УЖВ мэрии (основной заказчик). Учредителем ООО «УК «Концерн Сибирь» является депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Червов.