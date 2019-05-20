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Сколько заработали чиновники мэрии?

Мэр Новосибирска, его заместители, начальники департаментов и главы районов раскрыли свои доходы и доходы членов семей.
  • 20/05/2019, 18:54
Автор: Евгения Серёгина
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«За счет чего доход вице-мэра вырос на полмиллиона — в декларации не сообщается».

Как следует из декларации о доходах за 2018 год, размещенной на сайте мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть незначительно увеличил свои доходы за год, задекларировав 3,2 млн рублей (3,1 млн рублей в 2017-м). Имущество градоначальника и его семьи не изменилось. В собственности Анатолия Локтя числится квартира 34,4 кв. м, еще одна — 105,6 кв. м — принадлежащая супруге, находится у мэра в пользовании. У супруги мэра доходы подросли до 1,6 млн рублей (1,1 млн в 2017-м.). Ей принадлежат две квартиры общей площадью 165,4 кв. м.

Из шестерых заместителей мэра первое место по уровню доходов разделили между собой сразу двое  первый вице-мэр Геннадий Захаров и вице-мэр Данияр Сафиуллин. Каждый из них задекларировал по 3 млн рублей. При этом доходы Геннадия Захарова, по сравнению с 2017 годом, сократились. Годом ранее он задекларировал 4,2 млн с учетом средств, вырученных от продажи земельного участка. Сейчас в индивидуальной собственности первого заместителя мэра имеется земельный участок 954 кв. м и квартира 54,1 кв. м. Еще одна квартира 100,3 кв. м у вице-мэра в общедолевой 1/3 собственности, остальные 2/3 в общедолевой собственности у супруги. Также в общедолевой собственности у чиновника находится автостоянка. В общей совместной собственности у Захарова с супругой имеется жилой дом 258,4 кв. м. В пользовании гараж 18 кв. м. Имеется автомобиль Toyota Highlander. Доход супруги вице-мэра вырос с 2,2 до 2,7 млн рублей — с учетом средств от продажи 1/58 нежилого помещения 2182,6 кв. м. В ее пользовании гараж: 18 кв. м, квартира 54,1 кв. м и два земельных участка общей площадью 969 кв. м.

Данияр Сафиуллин, наоборот, по сравнению с 2017 годом, свой доход увеличил. В 2017 году он декларировал 2,9 млн рублей. У Сафиуллина в собственности земельный участок 897,1 кв. м, садовый дом 65,6 кв. м, квартира 129,9 кв. м. Еще одна квартира 49 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. В общедолевой собственности также 1/72 от 2325,1 подземной автопарковки. В пользовании вице-мэра находится гараж 20 кв. м. Его супруге принадлежит земельный участок 1183 кв. м, жилой дом 309,5 кв. м, квартира 110,9 кв. м. Еще одна квартира 129,9 кв. м находится в пользовании. Дохода у женщины нет.

На втором месте по уровню доходов  первый заместитель мэра Борис Буреев. Его годовой доход составил 2,7 млн рублей. Однако он сократился на полмиллиона рублей: с 3,1 млн в 2017 году, когда чиновник в плюс к основным доходам получил денежное и имущественное наследство. В собственности вице-мэра, как и годом ранее, два земельных участка общей площадью 2500 кв. м, один из которых в 2017 году был получен в наследство, объект незавершенного строительства (79% готовности), две квартиры общей площадью 114,5 кв. м, одна из которых (75,3 кв. м.) также была унаследована, гаражный бокс 18,1 кв. м и два машиноместа по 18 кв. м. Эти объекты находятся в пользовании супруги и несовершеннолетнего ребенка. В пользовании заместителя мэра — принадлежащая супруге квартира 129,1 кв. м. Других объектов собственности, как и дохода, у членов семьи чиновника нет.

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Заместитель мэра Артем Скатов, занявший третье место по уровню доходов среди своих коллег, наоборот, доход увеличил на полмиллиона. В декларации за 2018 год чиновник указал 2,2 млн (в 2017-м1,7 млн рублей). За счет чего произошел рост доходов Скатова — в декларации не сообщается. В общей совместной собственности у него с супругой квартира 85,6 кв. м, она же находится в пользовании двух несовершеннолетних детей. Имеются два автомобиля: Skoda Fabia и Skoda Octavia. Супруга вице-мэра указала доход в 188,5 тысячи рублей. Кроме указанной квартиры у нее в индивидуальной собственности жилой дом 15,6 кв. м, в пользовании земельный участок 759 кв. м.

На миллион рублей, по сравнению с 2017 годом, «просел» в доходах заместитель мэра Валерий Шварцкопп, задекларировавший 2,3 млн в 2018 году. Годом ранее чиновник сообщал о 3,3 млн, включая средства от продажи автотранспорта. В собственности вице-мэра земельный участок 607 кв. м, 2 квартиры: одна (72,7 кв. м) в индивидуальной, вторая (56,4) в общей совместной с супругой собственности. Имеется автомобиль Hyundai Tucson. Доход супруги сократился почти на 100 тысяч рублей, составив 201,9 тысячи против 300,6 тысячи рублей в 2017 году. В пользовании у женщины квартира 72,7 кв. м.

Доход заместителя мэра, начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева не изменился, составив, как и годом ранее, 2,1 млн. В индивидуальной собственности чиновника гаражный бокс 19 кв. м и земельный участок 600 кв. м. Еще один участок такой же площади у Кондратьева в пользовании. Имеется квартира 61 кв. м в общей совместной собственности. В 2017 году у Конратьева была еще одна квартира 96,7 кв. м. в общедолевой 52/100, в декларации за 2018 год ее нет. Еще одна квартира 50,7 кв. м у главы района в пользовании. У супруги дохода нет, зато в собственности есть земельный участок в 600 кв. м и 3/5 квартиры 50,7 кв. м в общедолевой собственности. В пользовании одного ребенка квартира в 71,9 кв. м, второго  квартира в 50,7 кв. м и земельный участок 600 кв. м.

Среди руководителей департаментов мэрии наибольший доход показал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов. Он увеличил доход более чем вдвое: до 3,1 млн рублей против 1,4 млн в 2017 году. Этому способствовала продажа 1/4 квартиры 66,2 кв. м в общедолевой собственности. В индивидуальной собственности начальника департамента остается земельный участок 983 кв. м, находящийся в пользовании у супруги. Также чиновнику принадлежит квартира 84,8 кв. м в совместной с супругой собственности, находящаяся в пользовании двух несовершеннолетних детей. В пользовании семьи — жилой дом 183,8 кв. м и стояночное место 43,8 кв. м. В пользовании супруги чиновника также числится еще один жилой дом (67,7). Доход женщины составил лишь 22,2 тысячи рублей (в 2017 году  258,6 тысячи). Помимо квартиры в общей собственности за женщиной числятся два автомобиля: Nissan Juke и Nissan Murano.

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На втором месте оказалась начальник департамента правовой и кадровой работы Маргарита Маслова. Она увеличила свой доход на 1 млн рублей, задекларировав 2,5 млн(в 2017-м —1,5 млн) с учетом средств от продажи автомобиля Audi A4. Собственности у чиновницы теперь нет. В пользовании ее семьи — жилой дом 400 кв. м. Доход супруга Масловой за год вырос с 9,4 млн до 30,7 млн рублей в 2018 году. Он имеет «иное недвижимое имущество» (какое именно — в декларации не сообщается) в общей долевой собственности 1/256 (годом ранее — 8/252), автомобиль Audi Q5.

Замыкает тройку лидеров начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Александр Ерохин. Его доход вырос с 2,2 млн в 2017-м до 2,4 млн в 2018 году. У Ерохина по-прежнему в индивидуальной собственности земельный участок 1000 кв. м, в общедолевой 1/4 квартиры 62 кв. м. За чиновником числится автомобиль Suzuki Liana. В пользовании Ерохина — гараж 25 кв. м. Доход супруги сократился с 112,9 тысячи рублей в 2017-м до 108,4 тысячи в 2018 году. У супруги начальника департамента в общедолевой собственности 1/4 квартиры 62 кв. м, в пользовании — земельный участок 1000 кв. м и гараж 25 кв. м.

Доход начальника департамента финансов и налоговой политики Александра Веселкова, по сравнению с 2017 годом, не изменился и составил 1,7 млн рублей. В индивидуальной собственности — только нежилое помещение 59,8 кв. м. А вот супруга начфина существенно потеряла в доходе, который в 2018 году составил лишь 47,4 тысячи рублей против 2,2 млн в 2017 году. В собственности женщины имеется квартира 99,5 кв. м, находящаяся в пользовании главы семьи и несовершеннолетнего ребенка. Также у нее имеется автомобиль Lexus NX 200. В пользовании семьи  земельный участок 500 кв. м, овощехранилище. У Александра Веселкова в пользовании две квартиры общей площадью 138,5 кв. м, у супруги — ранее указанное нежилое помещение 59,8 кв. м.

Депутаты заксобрания отчитались о доходах за 2018 год

Доходы начальника департамента образования Рамиля Ахметгареева, по сравнению с 2017 годом, не изменились и составили 1,6 млн рублей. Прежним осталось и имущество. В индивидуальной собственности чиновника — земельный участок 827 кв. м и квартира 74,5 кв. м. В общедолевой собственности у него гараж 19 кв. м. Также за Ахметгареевым числится автомобиль Opel Corsa.

На 100 тысяч рублей уменьшился годовой доход начальник департамента организационно-контрольной работы Сергея Кудрявцева, составив 1,6 млн (в 2017-м  1,7 млн). У Кудрявцева в собственности квартира 89,6 кв. м. Имеется автомобиль Mitsubishi Pajero. В пользовании — четыре земельных участка общей площадью 4201 кв. м, дачный дом 70 кв. м, квартира 42,2 кв. м и три гаражных бокса общей площадью 84 кв. м (годом ранее их было два общей площадью 60 кв. м.). А вот доход супруги начдепа значительно вырос: с 2,7 млн в 2017-м до 6,8 млн в 2018 году. В собственности женщины находятся три земельных участка общей площадью 3456 кв. м, и гараж-бокс 36 кв. м. Годом ранее она еще декларировала четыре квартиры общей площадью 116,4 кв. м. В пользовании  земельный участок 745 кв. м, дачный дом 70 кв. м, два гаража-бокса общей площадью 48 кв. м (в 2017 году гараж-бокс 24 кв. м был один). В пользовании появилась квартира 89,6 кв. м, однако исчезли два жилых дома общей площадью 317 кв. м.

Начальник департамента инноваций, промышленности и предпринимательства Александр Люлько увеличил доход на 200 тысяч рублей, задекларировав 1,6 млн (в 2017 году— 1,4 млн рублей). У него в собственности есть земельный участок 1474 кв. м, жилой дом 82,8 кв. м, гараж 35,7 кв. м. Имеются две квартиры: одна (107,1 кв. м) в совместной с супругой собственности, вторая (43,5 кв. м) в общедолевой ½. Также у чиновника находится легковой автомобиль Skoda Octavia. Доход супруги составил 1 млн рублей (в 2017 году  945,7 тысячи рублей). В пользовании — земельный участок 1470 кв. м, жилой дом 82,8 кв. м и гараж 35,7 кв. м.

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Не изменился доход начальника департамента информационной политики Михаила Столярова, задекларировавшего 1,6 млн рублей. У него в собственности: земельный участок 470 кв. м и 1/2 квартиры в общедолевой собственности площадью 62,5 кв. м. В пользовании есть квартира 66,2 кв. м, находящаяся в долевой собственности 2/3 у супруги. Доход женщины  38,9 тысячи рублей (в 2017 году  17,5 тысячи рублей). Ей принадлежат земельный участок 600 кв. м, гараж 21,2 кв. м, автомобиль Chevrolet Captiva.

У остальных из отчитавшихся начальников департаментов мэрии, доходы составили по 1,5 млн рублей. В частности, доход начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, по сравнению с 2017 годом, вырос на 200 тысяч рублей (1,5 млн против 1,3 млн в 2017 году) В собственности у него появился земельный участок 866 кв. м. Также чиновнику принадлежит квартира 86,7 кв. м, две подземные автостоянки в общедолевой собственности 35/1613, автомобиль Volkswagen Touareg и экскаватор-погрузчик CAT 432E. В пользовании чиновника есть еще две квартиры общей площадью 183,3 кв. м, принадлежащие его супруге. Ее доход сократился с 1,8 млн до 97,6 тысячи рублей. Кроме квартир у женщины в индивидуальной собственности имеются два земельных участка общей площадью 984 кв. м и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser. Также в пользовании супруги — квартира 86,7 кв. м.

На 100 тысяч рублей прибавил в доходах начальник управления общественных связей Игорь Щукин. В 2017 году он декларировал 1,4 млн рублей. У чиновника квартира 66,2 кв. м в общедолевой 1/5 собственности. Доход супруги, наоборот, вырос с 1,1 млн в 2017-м до 1,2 млн в 2018 году. Ей принадлежит земельный участок 658 кв. м и квартира 66,2 кв. м в общедолевой 1/5 собственности.

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Доход начальника департамента земельных и имущественных отношений Георгия Жигульского, наоборот, сократился на 200 тысяч рублей (в 2017-м — 1,7 млн). В общей совместной с супругой собственности у Жигульского два земельных участка общей площадью 1606 кв. м. В общедолевой собственности подземная парковка (14,8 «квадрата»). В индивидуальной собственности квартира 70 кв. м, имеется автомобиль Cadillac Escalade. В пользовании: две квартиры общей площадью 263,3 кв. м, машиноместо 12,2 кв. м. У супруги чиновника, в прошлом году задекларировавшей 165 тысяч рублей, по итогам 2018 года дохода нет совсем. В индивидуальной собственности числится квартира 117,3 кв. м и машиноместо. Автопарк женщины прирос автомобилем Subaru Tribeca к уже имеющемуся Hyundai IX35. В пользовании есть две квартиры общей площадью 216 кв. м и машиноместо 14,8 кв. м. В пользовании несовершеннолетнего ребенка  квартира в 99 кв. м.

Доход начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой остался на прежнем уровне. Собственности у нее нет. В пользовании Терешковой: три земельных участка общей площадью 57960 кв. м, жилой дом 76,1 кв. м и две квартиры общей площадью 422,9 кв. м. Доход ее супруга снизился почти на 10 млн рублей, составив 53,3 млн, годом ранее — 62,4 млн. У него в индивидуальной собственности находятся четыре земельных участка общей площадью 4800 кв. м. Еще один участок (1000 кв. м) в общедолевой 1/2 собственности. Также супругу Терешковой принадлежат две квартиры общей площадью 422,9 кв. м и жилой дом 700 кв. м. Еще один дом 76,1 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. За ним числятся три автомобиля: Audi A8L, Hyundai Tucson и Toyota Corolla, мототранспортные средства Yamaha TW200, Yeti pro 550, Outlander MАXXT4X800, Expedition TUV V -800, Skandic SWT 550, водный транспорт Rinker 246 CC Captiva и катер Р3043НБ. В пользовании находятся земельный участок 46760 кв. м и квартира 86 кв. м. В пользовании трех несовершеннолетних детей — квартира 234 кв. м.

На прежнем уровне остался доход начальника департамента связи и информатизации Александра Горнштейна 1,5 млн. Квартира 64,6 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. Еще одна квартира — 46 кв. м — в пользовании. Супруга чиновника задекларировала доход в 1,1 млн рублей. У одного из несовершеннолетних детей в общедолевой 1/4 собственности имеется квартира 63,5 кв. м, у второго — в пользовании квартира 64,4 кв. м.

Доходы начальника департамента по социальной политики Ольги Незамаевой и департамента экономики и стратегического планирования Ларисы Уткиной пока неизвестны. По данным 2017 года, они составляли 1,4 и 1,6 млн рублей соответственно.

Из глав районов на первом месте оказался глава Советского района Дмитрий Оленников. Его годовой доход, несмотря на сокращение, по сравнению с 2017 годом, в полмиллионарублей, составил 4,2 млн (в 2017 году — 4,7 млн). Часть средств чиновник выручил с продажи квартиры. У него в собственности есть земельный участок 416 кв. м и две квартиры общей площадью 85 кв. м. Еще две квартиры общей площадью 67,6 кв. м у чиновника в пользовании. Имеет автомобиль Lexus RX-330. Доход супруги составил 421,5 тысячи рублей (в 2017 году  320,2 тысячи). У нее в собственности находятся две квартиры общей площадью 67,6 кв. м. Еще две общей площадью 85 кв. м — в пользовании. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании три квартиры общей площадью 146,8 кв. м.

На втором месте оказался глава Дзержинского района Сергей Жиров. Его доход, по сравнению с 2017 годом, наоборот, вырос почти вдвое, в том числе за счет продажи автомобиля, составив 3,5 млн рублей. Годом ранее глава района декларировал 1,8 млн. За ним числятся два земельных участка, один из которых (1200 кв. м) — в индивидуальной собственности, а второй (1050 кв. м) — в общедолевой, 1/6 дома в общедолевой собственности. Также чиновник задекларировал три квартиры: одна (38,2 кв. м) в индивидуальной и две общей площадью 125,4 кв. м — в общедолевой собственности и автомобили Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ 3962. У супруги главы района дохода нет. У нее в общедолевой собственности имеется квартира в 80 кв. м. Две квартиры супругов находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка. У предшественника Сергея Жирова, ныне руководителя региональной жилинспекции, Александра Полищука доход в 2017 году составлял 2,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров глава Калининского района Герман Шатула, у которого годовой доход вырос на 300 тысяч рублей,составив 2,3 млн против 2 млн в 2017 году. У Шатулы в пользовании квартира супруги площадью 104 кв. м. Доход супруги составил 106,6 тысячи рублей (в 2017 году  105 тысяч). Помимо указанной квартиры за ней числится автомобиль Volkswagen Touareg.

Доход главы Октябрьского района Петра Прокудина не изменился1,9 млн. По-прежнему у него квартира в общедолевой собственности 1/4 площадью 102,1 кв. м и подземная автостоянка. В пользовании  земельный участок 819 кв. м. Незначительно вырос доход супруги — 483,1 тысячи рублей (в 2017 году  475,5 тысячи рублей). Ей принадлежат земельный участок 819 кв. м и 1/4 квартиры в долевой собственности площадью 102,1 кв. м. В пользовании женщины — подземная автостоянка 32 кв. м.

Глава Центрального округа Сергей Каннунников увеличил доход на 200 тысяч рублей: с 1,6 млн в 2017-м до 1,8 млн в 2018 году. Канунникову принадлежат земельный участок 1217 кв. м, гараж 24 кв. м и два автомобиля УАЗ 3962 и Лада Нива, сменившая в автопарке главы округа Nissan Qashqai. В пользовании Канунникова находится квартира в 73 кв. м. Доход супруги составил 510 тысяч рублей (в 2017-м  471,2 тысячи рублей). Собственности у женщины нет. В пользовании  земельный участок 1217 кв. м и квартира 73 кв. м, годом ранее был еще и гараж 24 кв. м.

Сколько зарабатывают топы МУПов и МКУ

Сколько зарабатывают топы МУПов и МКУ

На 100 тысяч рублей увеличил доход глава Ленинского района Олег Клемешов, задекларировавший 1,7 млн (в 2017 году  1,6 млн). В общедолевой собственности — 1/4 квартиры 105,7 кв. м, еще 1/4 — в общедолевой собственности супруги. Владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200. В пользовании находится гараж 21 кв. м. Доход супруги — 398,8 тысячи рублей (в 2017 году  382,5 тысячи), у нее в пользовании — гараж 21 кв. м и имеется автомобиль Toyota RAV4.

Глава Кировского района Андрей Выходцев увеличил доход на 100 тысяч рублей, задекларировав 1,5 млн (в 2017 году — 1,4 млн). Имущество главы района осталось прежним: участок 1054 кв. м, дом 342 кв. м, автомобиль Honda CR-V, 3/4 квартиры в общедолевой собственности 41,6 кв. м. У супруги дохода нет. Зато есть автомобиль Mazda 3, а в пользовании имеются две квартиры общей площадью 86 кв. м. У его предшественника в должности, ныне министра промышленности и торговли региона, Андрея Гончарова доход за 2017 год составлял 1,5 млн.

Доход главы Первомайского района Виталия Новоселова за 2018 год пока неизвестен. В 2017 году он составлял 1,5 млн рублей.

Ранее о доходах отчитались губернатор области, его заместители и министры регионального правительства.

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