Сколько заработали чиновники мэрии?

Как следует из декларации о доходах за 2018 год, размещенной на сайте мэрии Новосибирска, глава города Анатолий Локоть незначительно увеличил свои доходы за год, задекларировав 3,2 млн рублей (3,1 млн рублей в 2017-м). Имущество градоначальника и его семьи не изменилось. В собственности Анатолия Локтя числится квартира 34,4 кв. м, еще одна — 105,6 кв. м — принадлежащая супруге, находится у мэра в пользовании. У супруги мэра доходы подросли до 1,6 млн рублей (1,1 млн в 2017-м.). Ей принадлежат две квартиры общей площадью 165,4 кв. м.

Из шестерых заместителей мэра первое место по уровню доходов разделили между собой сразу двое — первый вице-мэр Геннадий Захаров и вице-мэр Данияр Сафиуллин. Каждый из них задекларировал по 3 млн рублей. При этом доходы Геннадия Захарова, по сравнению с 2017 годом, сократились. Годом ранее он задекларировал 4,2 млн с учетом средств, вырученных от продажи земельного участка. Сейчас в индивидуальной собственности первого заместителя мэра имеется земельный участок 954 кв. м и квартира 54,1 кв. м. Еще одна квартира 100,3 кв. м у вице-мэра в общедолевой 1/3 собственности, остальные 2/3 в общедолевой собственности у супруги. Также в общедолевой собственности у чиновника находится автостоянка. В общей совместной собственности у Захарова с супругой имеется жилой дом 258,4 кв. м. В пользовании гараж 18 кв. м. Имеется автомобиль Toyota Highlander. Доход супруги вице-мэра вырос с 2,2 до 2,7 млн рублей — с учетом средств от продажи 1/58 нежилого помещения 2182,6 кв. м. В ее пользовании гараж: 18 кв. м, квартира 54,1 кв. м и два земельных участка общей площадью 969 кв. м.

Данияр Сафиуллин, наоборот, по сравнению с 2017 годом, свой доход увеличил. В 2017 году он декларировал 2,9 млн рублей. У Сафиуллина в собственности земельный участок 897,1 кв. м, садовый дом 65,6 кв. м, квартира 129,9 кв. м. Еще одна квартира 49 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. В общедолевой собственности также 1/72 от 2325,1 подземной автопарковки. В пользовании вице-мэра находится гараж 20 кв. м. Его супруге принадлежит земельный участок 1183 кв. м, жилой дом 309,5 кв. м, квартира 110,9 кв. м. Еще одна квартира 129,9 кв. м находится в пользовании. Дохода у женщины нет.

На втором месте по уровню доходов — первый заместитель мэра Борис Буреев. Его годовой доход составил 2,7 млн рублей. Однако он сократился на полмиллиона рублей: с 3,1 млн в 2017 году, когда чиновник в плюс к основным доходам получил денежное и имущественное наследство. В собственности вице-мэра, как и годом ранее, два земельных участка общей площадью 2500 кв. м, один из которых в 2017 году был получен в наследство, объект незавершенного строительства (79% готовности), две квартиры общей площадью 114,5 кв. м, одна из которых (75,3 кв. м.) также была унаследована, гаражный бокс 18,1 кв. м и два машиноместа по 18 кв. м. Эти объекты находятся в пользовании супруги и несовершеннолетнего ребенка. В пользовании заместителя мэра — принадлежащая супруге квартира 129,1 кв. м. Других объектов собственности, как и дохода, у членов семьи чиновника нет.

Заместитель мэразанявший третье место по уровню доходов среди своих коллег, наоборот, доход увеличил на полмиллиона. В декларации за 2018 год чиновник указал 2,2 млн (в 2017-м1,7 млн рублей). За счет чего произошел рост доходов Скатова — в декларации не сообщается. В общей совместной собственности у него с супругой квартира 85,6 кв. м, она же находится в пользовании двух несовершеннолетних детей. Имеются два автомобиля: Skoda Fabia и Skoda Octavia. Супруга вице-мэра указала доход в 188,5 тысячи рублей. Кроме указанной квартиры у нее в индивидуальной собственности жилой дом 15,6 кв. м, в пользовании земельный участок 759 кв. м.

На миллион рублей, по сравнению с 2017 годом, «просел» в доходах заместитель мэра Валерий Шварцкопп, задекларировавший 2,3 млн в 2018 году. Годом ранее чиновник сообщал о 3,3 млн, включая средства от продажи автотранспорта. В собственности вице-мэра земельный участок 607 кв. м, 2 квартиры: одна (72,7 кв. м) в индивидуальной, вторая (56,4) в общей совместной с супругой собственности. Имеется автомобиль Hyundai Tucson. Доход супруги сократился почти на 100 тысяч рублей, составив 201,9 тысячи против 300,6 тысячи рублей в 2017 году. В пользовании у женщины квартира 72,7 кв. м.

Доход заместителя мэра, начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева не изменился, составив, как и годом ранее, 2,1 млн. В индивидуальной собственности чиновника гаражный бокс 19 кв. м и земельный участок 600 кв. м. Еще один участок такой же площади у Кондратьева в пользовании. Имеется квартира 61 кв. м в общей совместной собственности. В 2017 году у Конратьева была еще одна квартира 96,7 кв. м. в общедолевой 52/100, в декларации за 2018 год ее нет. Еще одна квартира 50,7 кв. м у главы района в пользовании. У супруги дохода нет, зато в собственности есть земельный участок в 600 кв. м и 3/5 квартиры 50,7 кв. м в общедолевой собственности. В пользовании одного ребенка квартира в 71,9 кв. м, второго — квартира в 50,7 кв. м и земельный участок 600 кв. м.

Среди руководителей департаментов мэрии наибольший доход показал начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Роман Дронов. Он увеличил доход более чем вдвое: до 3,1 млн рублей против 1,4 млн в 2017 году. Этому способствовала продажа 1/4 квартиры 66,2 кв. м в общедолевой собственности. В индивидуальной собственности начальника департамента остается земельный участок 983 кв. м, находящийся в пользовании у супруги. Также чиновнику принадлежит квартира 84,8 кв. м в совместной с супругой собственности, находящаяся в пользовании двух несовершеннолетних детей. В пользовании семьи — жилой дом 183,8 кв. м и стояночное место 43,8 кв. м. В пользовании супруги чиновника также числится еще один жилой дом (67,7). Доход женщины составил лишь 22,2 тысячи рублей (в 2017 году — 258,6 тысячи). Помимо квартиры в общей собственности за женщиной числятся два автомобиля: Nissan Juke и Nissan Murano.

На втором месте оказалась начальник департамента правовой и кадровой работыОна увеличила свой доход на 1 млн рублей, задекларировав 2,5 млн(в 2017-м1,5 млн) с учетом средств от продажи автомобиля Audi A4. Собственности у чиновницы теперь нет. В пользовании ее семьи — жилой дом 400 кв. м. Доход супруга Масловой за год вырос с 9,4 млн до 30,7 млн рублей в 2018 году. Он имеет «иное недвижимое имущество» (какое именно — в декларации не сообщается) в общей долевой собственности 1/256 (годом ранее — 8/252), автомобиль Audi Q5.

Замыкает тройку лидеров начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Александр Ерохин. Его доход вырос с 2,2 млн в 2017-м до 2,4 млн в 2018 году. У Ерохина по-прежнему в индивидуальной собственности земельный участок 1000 кв. м, в общедолевой 1/4 квартиры 62 кв. м. За чиновником числится автомобиль Suzuki Liana. В пользовании Ерохина — гараж 25 кв. м. Доход супруги сократился с 112,9 тысячи рублей в 2017-м до 108,4 тысячи в 2018 году. У супруги начальника департамента в общедолевой собственности 1/4 квартиры 62 кв. м, в пользовании — земельный участок 1000 кв. м и гараж 25 кв. м.

Доход начальника департамента финансов и налоговой политики Александра Веселкова, по сравнению с 2017 годом, не изменился и составил 1,7 млн рублей. В индивидуальной собственности — только нежилое помещение 59,8 кв. м. А вот супруга начфина существенно потеряла в доходе, который в 2018 году составил лишь 47,4 тысячи рублей против 2,2 млн в 2017 году. В собственности женщины имеется квартира 99,5 кв. м, находящаяся в пользовании главы семьи и несовершеннолетнего ребенка. Также у нее имеется автомобиль Lexus NX 200. В пользовании семьи — земельный участок 500 кв. м, овощехранилище. У Александра Веселкова в пользовании две квартиры общей площадью 138,5 кв. м, у супруги — ранее указанное нежилое помещение 59,8 кв. м.

Доходы начальника департамента образованияпо сравнению с 2017 годом, не изменились и составили 1,6 млн рублей. Прежним осталось и имущество. В индивидуальной собственности чиновниказемельный участок 827 кв. м и квартира 74,5 кв. м. В общедолевой собственности у него гараж 19 кв. м. Также за Ахметгареевым числится автомобиль Opel Corsa.

На 100 тысяч рублей уменьшился годовой доход начальник департамента организационно-контрольной работы Сергея Кудрявцева, составив 1,6 млн (в 2017-м — 1,7 млн). У Кудрявцева в собственности квартира 89,6 кв. м. Имеется автомобиль Mitsubishi Pajero. В пользовании — четыре земельных участка общей площадью 4201 кв. м, дачный дом 70 кв. м, квартира 42,2 кв. м и три гаражных бокса общей площадью 84 кв. м (годом ранее их было два общей площадью 60 кв. м.). А вот доход супруги начдепа значительно вырос: с 2,7 млн в 2017-м до 6,8 млн в 2018 году. В собственности женщины находятся три земельных участка общей площадью 3456 кв. м, и гараж-бокс 36 кв. м. Годом ранее она еще декларировала четыре квартиры общей площадью 116,4 кв. м. В пользовании — земельный участок 745 кв. м, дачный дом 70 кв. м, два гаража-бокса общей площадью 48 кв. м (в 2017 году гараж-бокс 24 кв. м был один). В пользовании появилась квартира 89,6 кв. м, однако исчезли два жилых дома общей площадью 317 кв. м.

Начальник департамента инноваций, промышленности и предпринимательства Александр Люлько увеличил доход на 200 тысяч рублей, задекларировав 1,6 млн (в 2017 году— 1,4 млн рублей). У него в собственности есть земельный участок 1474 кв. м, жилой дом 82,8 кв. м, гараж 35,7 кв. м. Имеются две квартиры: одна (107,1 кв. м) в совместной с супругой собственности, вторая (43,5 кв. м) в общедолевой ½. Также у чиновника находится легковой автомобиль Skoda Octavia. Доход супруги составил 1 млн рублей (в 2017 году — 945,7 тысячи рублей). В пользовании — земельный участок 1470 кв. м, жилой дом 82,8 кв. м и гараж 35,7 кв. м.

Не изменился доход начальника департамента информационной политикизадекларировавшего 1,6 млн рублей. У него в собственности: земельный участок 470 кв. м и 1/2 квартиры в общедолевой собственности площадью 62,5 кв. м. В пользовании есть квартира 66,2 кв. м, находящаяся в долевой собственности 2/3 у супруги. Доход женщины38,9 тысячи рублей (в 2017 году17,5 тысячи рублей). Ей принадлежат земельный участок 600 кв. м, гараж 21,2 кв. м, автомобиль Chevrolet Captiva.

У остальных из отчитавшихся начальников департаментов мэрии, доходы составили по 1,5 млн рублей. В частности, доход начальника департамента энергетики и ЖКХ Дмитрия Перязева, по сравнению с 2017 годом, вырос на 200 тысяч рублей (1,5 млн против 1,3 млн в 2017 году) В собственности у него появился земельный участок 866 кв. м. Также чиновнику принадлежит квартира 86,7 кв. м, две подземные автостоянки в общедолевой собственности 35/1613, автомобиль Volkswagen Touareg и экскаватор-погрузчик CAT 432E. В пользовании чиновника есть еще две квартиры общей площадью 183,3 кв. м, принадлежащие его супруге. Ее доход сократился с 1,8 млн до 97,6 тысячи рублей. Кроме квартир у женщины в индивидуальной собственности имеются два земельных участка общей площадью 984 кв. м и легковой автомобиль Toyota Land Cruiser. Также в пользовании супруги — квартира 86,7 кв. м.

На 100 тысяч рублей прибавил в доходах начальник управления общественных связей Игорь Щукин. В 2017 году он декларировал 1,4 млн рублей. У чиновника квартира 66,2 кв. м в общедолевой 1/5 собственности. Доход супруги, наоборот, вырос с 1,1 млн в 2017-м до 1,2 млн в 2018 году. Ей принадлежит земельный участок 658 кв. м и квартира 66,2 кв. м в общедолевой 1/5 собственности.

Доход начальника департамента земельных и имущественных отношенийнаоборот, сократился на 200 тысяч рублей (в 2017-м — 1,7 млн). В общей совместной с супругой собственности у Жигульского два земельных участка общей площадью 1606 кв. м. В общедолевой собственности подземная парковка (14,8 «квадрата»). В индивидуальной собственности квартира 70 кв. м, имеется автомобиль Cadillac Escalade. В пользовании: две квартиры общей площадью 263,3 кв. м, машиноместо 12,2 кв. м. У супруги чиновника, в прошлом году задекларировавшей 165 тысяч рублей, по итогам 2018 года дохода нет совсем. В индивидуальной собственности числится квартира 117,3 кв. м и машиноместо. Автопарк женщины прирос автомобилем Subaru Tribeca к уже имеющемуся Hyundai IX35. В пользовании есть две квартиры общей площадью 216 кв. м и машиноместо 14,8 кв. м. В пользовании несовершеннолетнего ребенкаквартира в 99 кв. м.

Доход начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики Анны Терешковой остался на прежнем уровне. Собственности у нее нет. В пользовании Терешковой: три земельных участка общей площадью 57960 кв. м, жилой дом 76,1 кв. м и две квартиры общей площадью 422,9 кв. м. Доход ее супруга снизился почти на 10 млн рублей, составив 53,3 млн, годом ранее — 62,4 млн. У него в индивидуальной собственности находятся четыре земельных участка общей площадью 4800 кв. м. Еще один участок (1000 кв. м) в общедолевой 1/2 собственности. Также супругу Терешковой принадлежат две квартиры общей площадью 422,9 кв. м и жилой дом 700 кв. м. Еще один дом 76,1 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. За ним числятся три автомобиля: Audi A8L, Hyundai Tucson и Toyota Corolla, мототранспортные средства Yamaha TW200, Yeti pro 550, Outlander MАXXT4X800, Expedition TUV V -800, Skandic SWT 550, водный транспорт Rinker 246 CC Captiva и катер Р3043НБ. В пользовании находятся земельный участок 46760 кв. м и квартира 86 кв. м. В пользовании трех несовершеннолетних детей — квартира 234 кв. м.

На прежнем уровне остался доход начальника департамента связи и информатизации Александра Горнштейна —1,5 млн. Квартира 64,6 кв. м в общедолевой 1/2 собственности. Еще одна квартира — 46 кв. м — в пользовании. Супруга чиновника задекларировала доход в 1,1 млн рублей. У одного из несовершеннолетних детей в общедолевой 1/4 собственности имеется квартира 63,5 кв. м, у второго — в пользовании квартира 64,4 кв. м.

Доходы начальника департамента по социальной политики Ольги Незамаевой и департамента экономики и стратегического планирования Ларисы Уткиной пока неизвестны. По данным 2017 года, они составляли 1,4 и 1,6 млн рублей соответственно.

Из глав районов на первом месте оказался глава Советского района Дмитрий Оленников. Его годовой доход, несмотря на сокращение, по сравнению с 2017 годом, в полмиллионарублей, составил 4,2 млн (в 2017 году — 4,7 млн). Часть средств чиновник выручил с продажи квартиры. У него в собственности есть земельный участок 416 кв. м и две квартиры общей площадью 85 кв. м. Еще две квартиры общей площадью 67,6 кв. м у чиновника в пользовании. Имеет автомобиль Lexus RX-330. Доход супруги составил 421,5 тысячи рублей (в 2017 году — 320,2 тысячи). У нее в собственности находятся две квартиры общей площадью 67,6 кв. м. Еще две общей площадью 85 кв. м — в пользовании. У несовершеннолетнего ребенка в пользовании три квартиры общей площадью 146,8 кв. м.

На втором месте оказался глава Дзержинского района Сергей Жиров. Его доход, по сравнению с 2017 годом, наоборот, вырос почти вдвое, в том числе за счет продажи автомобиля, составив 3,5 млн рублей. Годом ранее глава района декларировал 1,8 млн. За ним числятся два земельных участка, один из которых (1200 кв. м) — в индивидуальной собственности, а второй (1050 кв. м) — в общедолевой, 1/6 дома в общедолевой собственности. Также чиновник задекларировал три квартиры: одна (38,2 кв. м) в индивидуальной и две общей площадью 125,4 кв. м — в общедолевой собственности и автомобили Toyota Land Cruiser Prado и УАЗ 3962. У супруги главы района дохода нет. У нее в общедолевой собственности имеется квартира в 80 кв. м. Две квартиры супругов находятся в пользовании несовершеннолетнего ребенка. У предшественника Сергея Жирова, ныне руководителя региональной жилинспекции, Александра Полищука доход в 2017 году составлял 2,3 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров глава Калининского района Герман Шатула, у которого годовой доход вырос на 300 тысяч рублей,составив 2,3 млн против 2 млн в 2017 году. У Шатулы в пользовании квартира супруги площадью 104 кв. м. Доход супруги составил 106,6 тысячи рублей (в 2017 году — 105 тысяч). Помимо указанной квартиры за ней числится автомобиль Volkswagen Touareg.

Доход главы Октябрьского района Петра Прокудина не изменился—1,9 млн. По-прежнему у него квартира в общедолевой собственности 1/4 площадью 102,1 кв. м и подземная автостоянка. В пользовании — земельный участок 819 кв. м. Незначительно вырос доход супруги — 483,1 тысячи рублей (в 2017 году — 475,5 тысячи рублей). Ей принадлежат земельный участок 819 кв. м и 1/4 квартиры в долевой собственности площадью 102,1 кв. м. В пользовании женщины — подземная автостоянка 32 кв. м.

Глава Центрального округа Сергей Каннунников увеличил доход на 200 тысяч рублей: с 1,6 млн в 2017-м до 1,8 млн в 2018 году. Канунникову принадлежат земельный участок 1217 кв. м, гараж 24 кв. м и два автомобиля УАЗ 3962 и Лада Нива, сменившая в автопарке главы округа Nissan Qashqai. В пользовании Канунникова находится квартира в 73 кв. м. Доход супруги составил 510 тысяч рублей (в 2017-м — 471,2 тысячи рублей). Собственности у женщины нет. В пользовании — земельный участок 1217 кв. м и квартира 73 кв. м, годом ранее был еще и гараж 24 кв. м.

На 100 тысяч рублей увеличил доход глава Ленинского районазадекларировавший 1,7 млн (в 2017 году1,6 млн). В общедолевой собственности — 1/4 квартиры 105,7 кв. м, еще 1/4 — в общедолевой собственности супруги. Владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200. В пользовании находится гараж 21 кв. м. Доход супруги — 398,8 тысячи рублей (в 2017 году382,5 тысячи), у нее в пользовании — гараж 21 кв. м и имеется автомобиль Toyota RAV4.

Глава Кировского района Андрей Выходцев увеличил доход на 100 тысяч рублей, задекларировав 1,5 млн (в 2017 году — 1,4 млн). Имущество главы района осталось прежним: участок 1054 кв. м, дом 342 кв. м, автомобиль Honda CR-V, 3/4 квартиры в общедолевой собственности 41,6 кв. м. У супруги дохода нет. Зато есть автомобиль Mazda 3, а в пользовании имеются две квартиры общей площадью 86 кв. м. У его предшественника в должности, ныне министра промышленности и торговли региона, Андрея Гончарова доход за 2017 год составлял 1,5 млн.

Доход главы Первомайского района Виталия Новоселова за 2018 год пока неизвестен. В 2017 году он составлял 1,5 млн рублей.

Ранее о доходах отчитались губернатор области, его заместители и министры регионального правительства.