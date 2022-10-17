Рекламодателям

Евгений Абузов вошел в ТОП-3 руководителей банковских подразделений малого и среднего бизнеса

  • 17/10/2022, 11:14
Евгений Абузов вошел в ТОП-3 рейтинга наиболее успешных руководителей подразделений по работе с малым и средним бизнесом российских банков. Рейтинг был подготовлен журналом «Банковское обозрение» и аналитическим центром «БизнесДром».

В основе расчета рейтинга – целый ряд критериев, ключевыми из которых являются результаты работы бизнеса – запуски новых проектов, прирост клиентской базы и кредитногоновости сегодня портфеля, а также участие руководителя в деятельности профильных рабочих групп, комитетов и общественных организаций рынка.

Евгений Абузов имеет многолетний опыт работы в банковской сфере, с 2017 года работает в должности заместителя Председателя Правления Банка Уралсиб, курирующего направление корпоративного, малого и среднего бизнеса. С декабря прошлого года топ-менеджер возглавляет комитет по кредитованию малого и среднего бизнеса Ассоциации российских банков, в задачи которого входит поддержка и развитие банковского финансирования субъектов МСП.

Сегодня Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ по итогам 2021 года (Эксперт РА). В феврале текущего года клиентский сервис Банка Уралсиб для малого бизнеса получил наивысшую оценку на уровне А1 (БизнесДром).

В банке принята и активно реализуется программа по цифровизации продуктов и процессов по малому бизнесу, которая позволит Уралсибу обслуживать клиентов малого бизнеса на всей территории страны в формате необанкинга – вне зависимости от наличия банковского офиса в том или ином регионе. В 2022 году мобильный банк Уралсиб Бизнес Онлайн вошел в Топ-10 рейтингов лучших мобильных банков на Android – как для компаний малого бизнеса, так и для индивидуальных предпринимателей (Business Mobile Banking Rank – 2022 от Markswebb). В 2022 году Уралсиб открыл Центр дистанционного обслуживания бизнеса в Уфе, который обслуживает клиентов в сегментах малого и корпоративного бизнеса на всей территории присутствия банка в режиме 24/7.  Одновременно с этим Уралсиб развивает и офлайновую сеть специализированных офисов развития малого и среднего бизнеса. Всего, начиная с 2021 года, открыто 16 центров в крупных городах присутствия банка.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Реклама. Рекламодатель ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

376

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : малый и средний бизнес банки Банк Уралсиб


Спецоперация на Украине

Экс-депутата райсовета несколько дней продержали в СИЗО
14/10/22 9:01
Какие страны воздержались от голосования в ООН
13/10/22 18:30
Генассамблея ООН не признала референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
13/10/22 16:30

Актуальный разговор

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко

Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко — об «умности» и инновационности региона, а также поддержке инноваторов.
Все материалы
Лента новостей

Работать на дядю или открыть свой бизнес?

17/10/2022, 14:24

«Скверная» история на Демакова всплыла на федеральном уровне

17/10/2022, 13:49

Запасы угля в Новосибирской области удвоились

17/10/2022, 13:40

Бюджетникам области повысят зарплаты

17/10/2022, 11:59
Популярное

Путешествие в Турцию для россиян в 2022 году: правила въезда, как добраться и что посмотреть

17/10/2022, 14:06

Аренда жилья в Сербии выросла до 100% из-за прибытия россиян и украинцев

16/10/2022, 12:11

Илон Маск под следствием

14/10/2022, 17:10

Новости компаний

ВТБ активно развивает переводы и платежи через СБП в интернет-банке

17/10/2022, 11:35

ВТБ проведет первые трансграничные переводы через СБП до конца года

14/10/2022, 17:15

ВТБ поддержал импортеров важнейшей продукции более чем на 50 млрд рублей

14/10/2022, 16:56

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Октябрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска