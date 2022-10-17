Из-за санкционного давления реальный сектор начал обращать внимание на российских инноваторов

Рейтинги, рейтинги…

— Александр Леонидович, не так давно в СМИ прошла информация о том, что город Новосибирск занял по «умности» 15 место из 15 в российском рейтинге. Наш город действительно так плох?

— Скорее всего, здесь, конечно, произошла ошибка. Наш город очень развит в части технологий «умного города». У нас есть чем гордиться, другое дело, вероятно, здесь неправильно была подана отчетность — и по формальным признакам нас отнесли в аутсайдеры.

Мы все знаем такие приложения, как «Мой Новосибирск», разработанный при поддержке мэрии, «Зоопарк», в принципе, госуслуги в электронном виде у нас в регионе развиты на высоком уровне. По количеству научных учреждений и организаций высшего образования — тут вообще никаких вопросов нет. Мы лидеры не только в Сибирском Федеральном округе, но и вообще в России. Даже проспект Лаврентьева внесен в Книгу рекордов Гиннесса, как самая «умная улица» в мире.

И надо помнить, что не одним городом Новосибирском живет Новосибирская область. Как пример, хотелось бы привести проект цифрового двойника Краснообска, который сейчас уже работает в тестовом режиме. Его разработали новосибирские компании «Новосибирский научно-технический центр» и Digital Field Technologies, резиденты Академпарка и Сколково, их проект получил грантовую поддержку от Фонда содействия инновациям.

Где оно, единое окно поддержки инноваторов?

— Мы плавно перешли к мерам государственной поддержки. В прошлом году решением правительства Новосибирской области ваш фонд стал единым окном в инновационную сферу региона, что изменилось для инноваторов?

— Дело в том, что мер поддержки, как региональных, так и федеральных, благодаря которым наши компании могут развиваться более высокими темпами, у нас очень много — и даже больше, чем в других регионах. Но видим проблему — мер поддержки инноваторов много, разобраться в них бывает тяжело, и иногда компании не понимают, куда нужно подать заявку, по какой программе.

Особенно тяжело малым компаниям, где основатель, директор, разработчик, экономист — в одном лице. Еще нужно правильно подать заявку на грантовый конкурс, к примеру, а это требует внимания к деталям и времени, поскольку государственные средства находятся всегда под контролем. Для поддержки в первую очередь таких компаний правительство Новосибирской области и наделило наш фонд функциями единого окна в инновационной сфере. Мы помогаем нашим инноваторам, во-первых, понять их проблему, если им нужно финансирование — подскажем, в каком институте развития ее можно получить, и поможем оформить качественную заявку. Мы консультируем, на чем сделать акценты, чтобы заявки были на должном уровне, и у членов комиссии к ним не возникали вопросы.

Мы являемся региональными операторами фонда Сколково, представителями Фонда содействия инноваций, координационным центром Национальной технологической инициативы в Новосибирской области, проектным офисом Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра, операторами площадки «Точка кипения–Новосибирск» в Академпарке, сотрудничаем с вузами и большинством институтов развития и поддержки в Новосибирской области, такими как Торгово-промышленные палаты, Агентство инвестиционного развития, Городской центр развития предпринимательства, центр «Мой бизнес», Академпарк и Биотехнопарк.

На старт, внимание…

— Как вообще у нас в регионе формируется инновационный бизнес, какова роль Фонда в создании регионального инновационного бизнеса?

— Первая волна инновационных предприятий в Новосибирской области появилась в 90-е годы, когда на науку государство обращало минимум внимания и сотрудники научных учреждения вынуждены были выживать. Тогда появились такие компании-флагманы, как ЦФТ, 2ГИС, «СибАкадемСофт», «ДатаИст» и ряд других. Но уже в 2000-е годы произошло замедление, новые инновационные компании практически не появлялись. Для развития старых и появления новых инновационных компаний был построен Академпарк. На его базе проходит два раза в год бизнес-ускоритель «А:СТАРТ» — одна из лучших акселерационных программ в России по запуску инновационных стартапов в области приборостроения, информационных технологий, нанобиотехнологий и медицины. Мы активно помогаем провести программу и финансово, и экспертно, и видим, что она способствует появлению ежегодно около 40 новых стартапов.

Сейчас мы активно работаем с НГТУ в проведении новых акселерационных мероприятий для студентов, со стартап-студией НГУ. Как представители Фонда содействия инновациям в регионе помогаем нашим студентам и молодым ученым принять участие в программах «УМНИК» и «Студенческий стартап». По первой предусмотрено финансирование 500 тысяч рублей на НИОКР, а по «Студенческому стартапу» учащемуся вуза дается 1 млн рублей на запуск своего инновационного бизнеса. При этом отчетность по использованию грантовых средств, конечно, предусмотрена, но она минимальная. Кстати, в этом году 31 студент Новосибирской области уже получил по миллиону благодаря этому конкурсу.

Ярмарка для иннноваторов

— Не так давно прошел IX Международный форум технологического развития «Технопром-2022» и его мероприятие — спутник Сибирская венчурная ярмарка, которую вы проводили. А остались инвесторы, бизнес-ангелы? Как меняется венчурный рынок?

— На пленарной конференции наши эксперты сделали акцент, что да, закрылась часть мировых рынков для российских компаний, но есть и азиатское направление, на которое тоже можно выходить.

Ситуация кардинально меняется в механизмах инвестирования в стартапы. Было отмечено, что венчурная модель инвестирования сокращается, а дивидендная модель растет. Это более интересная модель, когда задача инвестора — заработать не на росте капитализации компании, а на увеличении ее прибыли, поскольку свой доход получает с нее.

И второе, что отметили эксперты — это то, что наши индустриальные компании из-за санкционного давления, наконец, стали обращать внимание на российский инновационный бизнес.

Пилот, но не тот

— Получается, сейчас наблюдается взаимный интерес промышленных предприятий и инновационного бизнеса? И решается одна из проблемных задач инноватора — найти индустриального партнера, где можно будет внедрить свою пилотную разработку.

— Не все так просто. О проблеме выхода на индустриальных партнеров мы слышим давно уже от наших инноваторов, от субъектов малого предпринимательства. Мы понимаем, как тяжело инноватору пробиться во всех бюрократических институтах. Но используя наши возможности, партнерские связи с Минпромторгом Новосибирской области, Торгово-промышленной палатой Новосибирской области, Союзом «Новосибирская городская торгово-промышленная палата», можно выйти на региональные промышленные предприятия. Являясь региональным оператором Фонда «Сколково», мы обладаем возможностью выхода на основных федеральных игроков, таких как «Газпром», «Сбербанк», «Сибур», «Норильский никель» и других.

Сейчас основная задача — чтобы промышленные предприятия озвучили свою боль, свои потребности. А инноваторы и научные учреждения имеют большие компетенции и наработки, чтобы решить эти проблемы для реального сектора экономики. И такие списки, запросы предприятий на решения уже приходят в наш адрес, и мы прорабатываем их адресно с инновационными компаниями.

Для российского бизнеса открылись огромные ниши по фармпрепаратам, биоферментам, инновациям для сельского хозяйства и пищевой промышленности, по искусственному интеллекту.

У нас уже есть успешные кейсы по сотрудничеству региональных компаний с РЖД, с «Газпромнефть-Оренбург», с Роскосмосом и другими крупными заказчиками.

Ученый инноватору друг или враг?

— Насколько активно инноваторы сотрудничают с научными институтами? Как в целом обстоят дела с коммерциализацией научных разработок?

— Большое заблуждение, что все наработки ученых лежат в шкафу на полочках и нужные папки выдаются по запросу. Взял папку — и внедрил в производство — такого, конечно, нет. Задача научных институтов — генерация новых знаний, а не создание новых производств.

Наша задача, которую мы решаем — быть коммуникационным звеном между бизнесом и научными учреждениями и налаживать связи между инноваторами и учеными.

«Есть ли у вас план, мистер Фикс?»

— Новосибирский областной инновационный фонд существует уже больше четверти века. Наверное, это один из показателей его необходимости. Какие задачи стоят перед фондом на ближайший период?

— Да, нашему фонду уже 26 лет, и Новосибирская область еще тогда сделала акцент на поддержку науки и инноваций.

Сейчас мы стремимся расширить информационную поддержку, чтобы больше инноваторов могли воспользоваться предоставляемыми возможностями различных институтов развития.

Также мы стремимся повысить качество оказания услуг инноваторам, ученым, разработчикам, бизнесменам. Учитывая, что у нас в регионе несколько тысяч инновационных предприятий, часть сервисов переводим в цифровой формат. Но формат индивидуальной, адресной работы тоже остается.