Управлению имиджем и репутацией научат предпринимателей Новосибирска

«Личный бренд ― один из эффективных инструментов по продвижению бизнеса. В последние годы тема управления репутацией пользуется высоким интересом у предпринимателей. Мы рады анонсировать курс, который будет актуален для многих компаний Новосибирска. В ходе обучения участники узнают о тактиках влияния, научатся способам эффективной коммуникации и методам управления репутацией», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.

Обучение пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года. ИП на НПД стать участниками не смогут.

В программе курса:

базовые понятия, которые задают контур влияния;

формула влияния руководителя нового поколения;

индивидуальный стиль влияния: объяснительная модель и поведенческий рисунок;

имиджевые стратегии;

репутационные технологии.

Также в рамках обучения состоится мастермайнд-встреча и практикум по созданию фото-контента. Полная программа курса на сайте центра «Мой бизнес».

Обучение пройдет в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9в, вход со стороны ул. Ипподромской) 23 октября, 30 октября и 6 ноября 2022 года. Время проведения: с 12:00 до 18:00.

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Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт mbnso.ru.

Возраст 18+

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Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»