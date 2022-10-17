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Управлению имиджем и репутацией научат предпринимателей Новосибирска

  • 17/10/2022, 11:02
бесплатное обучение
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей, топ-менеджеров, руководителей и собственников бизнеса на бесплатную обучающую программу «Имиджевые стратегии для руководителей»

«Личный бренд ― один из эффективных инструментов по продвижению бизнеса. В последние годы тема управления репутацией пользуется высоким интересом у предпринимателей. Мы рады анонсировать курс, который будет актуален для многих компаний Новосибирска. В ходе обучения участники узнают о тактиках влияния, научатся способам эффективной коммуникации и методам управления репутацией», ― рассказала заместитель руководителя центра «Мой бизнес» Новосибирской области Евгения Сидоренко.

Обучение пройдет бесплатно при поддержке центра «Мой бизнес» Новосибирской области. Принять участие могут только ИП и ООО, действующие на территории Новосибирской области более 1 года. ИП на НПД стать участниками не смогут.

В программе курса:

  • базовые понятия, которые задают контур влияния;
  • формула влияния руководителя нового поколения;
  • индивидуальный стиль влияния: объяснительная модель и поведенческий рисунок;
  • имиджевые стратегии;
  • репутационные технологии.

Также в рамках обучения состоится мастермайнд-встреча и практикум по созданию фото-контента. Полная программа курса на сайте центра «Мой бизнес».

Обучение пройдет в большом зале центра «Мой бизнес» (ул. Сибревкома, 9в, вход со стороны ул. Ипподромской) 23 октября, 30 октября и 6 ноября 2022 года. Время проведения: с 12:00 до 18:00.

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Центр «Мой бизнес» Новосибирской области помогает расти начинающим предпринимателям и действующим самозанятым, ИП, ООО в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно более 10 000 человек посещают образовательные курсы центра, а порядка 500 клиентов открывают свое дело. Горячая линия центра: 8 800 600 34 07, сайт mbnso.ru.

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Фото предоставлено  АНО «ЦСРП НСО»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : ой бизнес обучение бизнес


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