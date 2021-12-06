Евгений Бурденюк стал новым представителем Российского Совета ТЦ в Новосибирске

2 декабря в рамках Конференции по торговой недвижимости управляющий директор Российского Совета ТЦ Олег Войцеховский передал сертификат регионального представителя организации Евгению Бурденюку, основателю девелоперской компании «Отелит».

В Новосибирске уже было представительство Российского Совета ТЦ, его возглавляла Наталья Патрина. В этот четверг она сложила свои обязательства, получила благодарственное письмо от совета и пожелала удачи новому региональному представителю.

Напомним, что конференцию организовывала девелоперская компания «Отелит». Она прошла в рамках «Новосибирского торгового форума».

В планах развития Российского Совета ТЦ в Новосибирской области включить в члены сообщества не только крупных игроков рынка, но и дать возможность представителям районных ТЦ участвовать в мероприятиях, обучаться и выходить на Всероссийский уровень. Уже в этом году новое представительство соберет все актуальные запросы от местных экспертов и предоставит варианты решения задач.

В прошлом году девелопер «Отелит» открыл офис в Москве и теперь работает с проектами по всей стране, но основной объем проектов в Новосибирске. Компания 17 лет работает на местном рынке.