Евгений Дербилов назначен заместителем начальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению

Сегодня начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай представил коллективу нового заместителя начальника дороги по Новосибирскому территориальному управлению. Им стал Евгений Дербилов, ранее занимавший должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Евгений Дербилов родился в 1974 году в Омске. В 1996 году окончил Омскую государственную академию путей сообщения по специальности «Электроснабжение железнодорожного транспорта». Трудовую деятельность начал в Омском отделении Западно-Сибирской железной дороги в должности электромеханика. После работал начальником в Томской и Омской дистанциях электроснабжения. С 2010 года – начальник дирекции аварийно-восстановительных средств ЗСЖД, затем назначен начальником службы электрификации и электроснабжения Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры. С 2015 года занимал должность заместителя начальника Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры.

Георгий Манаков, ранее занимавший должность заместителя начальника дороги по Новосибирскому территориальному управлению, назначен заместителем главного инженера Западно-Сибирской железной дороги.

Фото: пресс-служба ЗСЖД