Должникам отключают газ

По данным на 01.03.2019 просроченная задолженность населения Новосибирской области за потреблённый природный газ превысила 65,9 млн рублей. ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» планирует приостановить поставку газа более 3,5 тысячам абонентов из-за долгов по оплате. Рейды по отключению злостных неплательщиков проходят по всей территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что благодаря применению замков-блокираторов, газовикам удаётся отключить газ даже в том случае, когда использование сварочного аппарата невозможно или крайне затруднительно. В списке на отключение находятся как жители частного сектора, так и многоквартирных домов. Чтобы вернуться к использованию газа, абоненту придется оплатить не только долг и пени, но и расходы по отключению и подключению.

— Приостановление подачи газа – это крайняя, вынужденная мера, которая применяется, если другие способы обязать должника оплатить потребленный газ не дали своих результатов. Абонентов оповещают о долгах по телефону и посредством sms, рассылаются уведомления о задолженности, предупреждения и претензии о погашении долга. Поставщик газа всегда идёт навстречу абонентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, — таким абонентам предоставляется рассрочка платежа. И только если все эти меры не дали результата, подача газа приостанавливается, — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» Елена Комарова.

В 2018 году от газоснабжения были отключены 1066 злостных неплательщиков. В пользу поставщика газа по решениям судов было взыскано более 2,2 млн рублей задолженности. В судебные органы подано 330 исковых заявлений о взыскании 7,3 млн газовых долгов, вынесены 298 судебных решений о взыскании с должников более 6,5 млн рублей, говорится в сообщении.

Напомним, что если абонент не оплачивает счета за поставленный газ или препятствует работам по отключению от газоснабжения, поставщик газа вправе обратиться в суд. Отказ исполнять судебное решение может обернуться для должника значительными тратами и неудобствами — судебные приставы могут наложить арест на имущество или изъять его для принудительной реализации, запретить регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом, ограничить выезд должника за границу. Исполнительный лист может быть направлен напрямую по месту работы либо по месту получения иного дохода — деньги будут ежемесячно списываться с любого счёта должника. Кроме того, просроченная задолженность за поставленный газ будет отражаться в кредитной истории в течение 10 лет — у должника могут возникнуть трудности с получением кредита в банке и с использованием кредитной карты.

Фото пресс-служба компании