Новосибирский пианист стал победителем престижного международного конкурса

Студент Колледжа Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки (класс профессора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Мери Симховны Лебензон) Роман Борисов получил премию «Достижение» в рамках III Московского Международного конкурса пианистов Владимира Крайнева, сообщили в пресс-службе министерства культуры Новосибирской области.

По итогам открытых предварительных прослушиваний, которые прошли в крупнейших городах мира, в полуфинал конкурса вышли 24 исполнителя из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Беларуси, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи.

Московский Международный конкурс пианистов имени выдающегося исполнителя и педагога, народного артиста СССР Владимира Крайнева проходит с 2015 года с периодичностью раз в два года под девизом «Услышать будущее», традиционно объединяя лучших представителей молодого поколения пианистов со всего мира.

Фото: предоставлено пресс-службой регионального министерства культуры