Евгений Ким возглавит «Фонд модернизации ЖКХ»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объявило о завершении конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора — исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». По результату конкурсных процедур победителем конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора признан Ким Те Су (Евгений Ким) — экс-министр ЖКХ области.

Евгений Ким уволился в конце марта 2018 года по собственному желанию. Причины отставки в правительстве области не комментировали. В статусе министра Ким курировал реализацию в регионе одного из резонансных проектов: строительство мусоросортировочных заводов в рамках концессии.

Евгений Ким (Ким Те Су) был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области распоряжением экс-губернатора Владимира Городецкого 26 января 2015 года. Он сменил на этом посту Дениса Вершинина. До этого с 2011 по 2014 год Ким работал в должности заммэра (мэр — Владимир Городецкий) — начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в мэрии Новосибирска.

«Фонд модернизации ЖКХ» — некоммерческая организация, созданная в феврале 2010 года. Входит в состав Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, говорится на сайте компании. Учредитель – министерство ЖКХ области. На сайте фонда исполнительным директором пока значится Татьяна Кожевникова.

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