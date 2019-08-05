Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты

Евгений Ким возглавит «Фонд модернизации ЖКХ»

Экс-министр победил в конкурсе на замещение должности руководителя фонда.
  • 05/08/2019, 18:00
Евгений Ким возглавит «Фонд модернизации ЖКХ»

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области объявило о завершении конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора — исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области». По результату конкурсных процедур победителем конкурса на замещение должности руководителя регионального оператора признан Ким Те Су (Евгений Ким) — экс-министр ЖКХ области.

Евгений Ким уволился в конце марта 2018 года по собственному желанию. Причины отставки в правительстве области не комментировали. В статусе министра Ким курировал реализацию в регионе одного из резонансных проектов: строительство мусоросортировочных заводов в рамках концессии.

Евгений Ким (Ким Те Су) был назначен на должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области распоряжением экс-губернатора Владимира Городецкого 26 января 2015 года. Он сменил на этом посту Дениса Вершинина. До этого с 2011 по 2014 год Ким работал в должности заммэра (мэр — Владимир Городецкий) — начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства в мэрии Новосибирска.

«Фонд модернизации ЖКХ» — некоммерческая организация, созданная в феврале 2010 года. Входит в состав Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов, говорится на сайте компании. Учредитель – министерство ЖКХ области. На сайте фонда исполнительным директором пока значится Татьяна Кожевникова.

Фото редакции

Популярное с сайта

Льготникам предложили ипотеку под 6,45%

Льготникам предложили ипотеку под 6,45%

06/08/2019, 12:12
Ожидается, что приобрести жилье по сниженной ставке смогут более 1000 жителей региона.
Аудиторы проанализировали получателей господдержки

Аудиторы проанализировали получателей господдержки

05/08/2019, 21:57
За три года ее получили 43 инвестора (из них 31 инвестор несколько раз) на сумму 1,5 млрд рублей.
Как бизнес реагирует на катаклизмы

Как бизнес реагирует на катаклизмы

05/08/2019, 20:04
Пожары и жара простимулировали спрос и сделали выручку производителям и ритейлерам.

Актуальный разговор

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Профессионализм — это точность понимания своих задач

Все материалы
Новости

СГК озвучила экономику ремонтов новосибирских теплосетей

06/08/2019, 22:09

В городе прошел митинг против возможного повышения тарифа на тепло

06/08/2019, 21:56

«Новосибирскавтодор» закрыл контракт на ремонт участка дороги Р-255

06/08/2019, 15:19

В Сибири на 6% сократился ввод жилья

06/08/2019, 14:38

Россельхозбанк занял 330 млн рублей на модернизацию АПК

06/08/2019, 12:38

Льготникам предложили ипотеку под 6,45%

06/08/2019, 12:12

Аудиторы проанализировали получателей господдержки

05/08/2019, 21:57

Как бизнес реагирует на катаклизмы

05/08/2019, 20:04

Цифра «окучивает» поля

05/08/2019, 17:59

Недоимка сокращается

05/08/2019, 17:08

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска