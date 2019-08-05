Как бизнес реагирует на катаклизмы

Компания ООО «Тион Умный микроклимат» (резидент Технопарка новосибирского Академгородка) проанализировала продажи бризеров в Новосибирске во второй половине июля. Бризер — это устройство приточной вентиляции с функцией очистки воздуха, он обеспечивает постоянный приток очищенного воздуха в помещение и помогает поддерживать норму кислорода и других газов в квартире или офисе.

По словам исполнительного директора «Тион Умный микроклимат» Ирины Арабьян, смог для многих новосибирцев стал поводом купить бризер.

— Если сравнить покупки бризеров в период с 15 по 19 июля и с 22 по 26 июля, то в последнюю неделю, когда смог в Новосибирске физически ощущался, горожане купили на 63% больше бризеров. Такого роста не наблюдается в других городах России и в Китае. Например, в Москве в последнюю неделю наблюдался рост покупок лишь на 9%, а в Санкт-Петербурге мы видим рост на 33%, — констатирует Арабьян. — Сравнение покупок в июле 2019 с июлем 2018 также дает подтверждение гипотезы высокого спроса из-за дыма. В Новосибирске продажи бризеров в июле этого года выросли на 71% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А в Москве увеличение составило лишь 7%, в Санкт-Петербурге наблюдается падение на 11%.

Электронный дискаунтер «Ситилинк» также зафиксировал заметное повышение спроса на климатическую технику в июле. В Новосибирске и Сибири в целом интерес к сплит-системам увеличился в 3 раза, к вентиляторам — в 4 раза в сравнении с предыдущим месяцем.

Как отметили в компании, сибиряки отдавали предпочтение товарам бюджетного и среднего ценового сегментов, что может свидетельствовать о спонтанности решений и срочной необходимости совершения таких покупок. По данным экспертов компании, высокая востребованность климатической техники в июле характерна для всей территории СФО, что связано с установившейся жаркой погодой в регионе. Наибольшей популярностью пользовался бренд кондиционеров Sunwind, продажи которого увеличились в сравнении с июнем на 300% в денежном и на 200% в натуральных выражениях, а также известные торговые марки Hyundai, Electrolux и Ballu.

В жаркий период еще большим спросом у покупателей пользовались напольные вентиляторы. Среди них лидирующие позиции в СФО занял бренд Scarlett — спрос на товары производителя увеличился в 2 раза в натуральном выражении, при этом в Новосибирске данный показатель вырос на 380%.

Впрочем, спрос на воздухоочистители, продажи которых в летний сезон несколько поднимаются, остался на обычном уровне, несмотря на негативные последствия природных явлений, таких как смог и повышенное загрязнение воздуха. Причиной аналитики компании называют неготовность людей совершать крупные незапланированные покупки под временные обстоятельства.

Ряд компаний запустил маркетинговые акции, завязанные на природные катаклизмы.

На минувшей неделе кампанию по спасению сибирских лесов анонсировала авиакомпания S7, пообещавшая пассажирам отчислять 100 рублей на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям.Сегодня в пресс-релизе компания Vsemayki.ru сообщила о выпуске коллекции принтов #сибирьгорит, 20% с продажи которой планирует отдать на восстановление лесов Сибири.

— Это наш второй подобный проект, в прошлый раз зимой помогали бийскому пенсионеру принтами #безсоли, — говорится в пресс-релизе компании. — В среднем с продажи одной футболки получится посадить одно дерево, с толстовки — три дерева. Поддержать акцию могут и те, у кого совсем немного денег: особенность нашего магазина в том, что одни и те же принты часто могут быть нанесены на разные товары, в том числе на недорогие брелки, значки и кружки. Несколько таких заказов — и мы собираем на еще одно дерево.

Напомним, с июля в Сибири продолжаются лесные пожары, из-за которых многие города округа накрывает смогом. Новосибирск туманная пелена периодически окутывала с середины июля. По данным МЧС, площадь активного горения на сегодняшний день составляет около 57 тысяч гектаров (Красноярский край — более 42 тысяч гектаров, Иркутская область — около 14 тысяч, Республика Саха (Якутия) — 240).

Фото предоставлено ООО «Тион Умный микроклимат»