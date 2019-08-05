Цифра «окучивает» поля

Цифровые технологии завоевывают сибирский аграрный рынок. О том, какие из них уже используются на полях региона, а какие еще на подходе и дорабатываются учеными-аграриями рассказали участники пленарного заседания «Цифровизация в АПК», проходившего в рамках межрегионального «Дня поля».

К примеру, в компании ООО «Amazone», специализирующейся на защите растений, цифровая система позволяет контролировать расход удобрений с цифровой привязкой к карте поля. Данные с техники передаются и хранятся на серверах «Автограф», «Wialon» и частных серверах компании.

— Мы можем дистанционно контролировать количество удобрений, форму, цвет, сколько реализовано, с какой скоростью идет техника, какой расход справа, какой слева, сколько удобрений в текущий момент находится в бункере, — рассказывает полномочный представитель компании в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах Андрей Тур.

Другая цифровая технология, реализуемая предприятием, касается работы опрыскивателя и позволяет отследить уровень воды в баке техники, давление на форсунках, сколько обработано гектаров, сколько при этом израсходовано воды.

— Мы видим, сколько техника работает при нормальном давлении, сколько с давлением выше нормы, — говорит представитель компании. —Например, в пределах давления от 3 до 8 бар работает 5 часов 18 минут, а за этими пределами — 4 часа 17 минут. Это значит, что 45% времени техника работала вне диапазона оптимальных давлений, иными словами, эксплуатировалась неэффективно.

В подобных случаях, по словам Тура, предусмотрена система автоматического предупреждения ошибок: программа задает в сервер порог давления, за который нельзя выходить, эта информация передается заинтересованным лицам, работникам хозяйств, например, и те, дабы повысить эффективность работы техники, могут либо перейти с одних форсунок на другие, либо снизить скорость работы самой техники.

Еще одна цифровая система, используемая компанией, — это система GPS-SWITCH, которая позволяет контролировать внесение средств защиты растений. Она исключает повторное внесение препарата и пропуски. В результате экономия составляет от 3 до 10%. Процесс опрыскивания полностью автоматизируется, и механизатору не нужно лишний раз отвлекаться.

Эффективность таких систем подтверждают и их разработчики — ученые.

— Такая система защиты растений, когда ее испытывали, показала мощнейший экономический эффект, — говорит профессор Алтайского государственного аграрного университета Виктор Беляев. — Можем коррелировать технологии расхода воды. За последнее время, по нашим данным, он снизился.

Как рассказывает ученый, сейчас в планах — технология параллельного вождения и пилотирования агрегатов на базе GPS, точность их ведения на посевах зерновых.

— Это позволит оценить биологическое состояние растений, наличие сорняков на каждом участке поля в режиме реального времени при помощи специальных сканирующих устройств, сенсоров и датчиков, — говорит профессор.

От алтайцев не отстают и их новосибирские коллеги из НГАУ, представившие целый ряд цифровых систем в части заготовки кормов, исследования территорий посева. В частности, одна из технологий вуза позволит собирать корма в рулоны, транспортировать их в промежуточные накопители.

— За счет моделирования технологии сбора, технологии заготовки сена можно минимизировать затраты, — рассказывает проректор НГАУ Андрей Шинделов. — Техника оснащается приборами учета пробега и наполнения прессовальных камер. Механизатор, владея этими показателями, определяет, какое расстояние необходимо преодолеть, чтобы выгрузить рулоны в нужном месте. Дополнительно бортовой компьютер трактора записывает координаты их выгрузки для последующего формирования электронной карты рулонов.

Второе направление связано с инженерно-экологическим обеспечением технологии возделывания зерновых.

— Мы разработали программу конфигурации поля, — говорит ученый. — Математическая модель позволяет выделить зоны растительности, экологическое расположение поля. Для нас важно не нарушить экологическую обстановку, исходя из конфигурации поля. Технология обработки почвы позволит избавиться от сорняков с минимальным ущербом для экологии.

Эффективность цифровых технологий в аграрном секторе высоко оценили и на федеральном уровне. На базе федерального Минсельхоза разработана электронная система учета сельхозтехники, которая позволяет оценить ее возраст, степень изношенности, принадлежность, потребность государства в ней в целом, технические и другие характеристики.

— Ежеквартально информация обновляется, и можно смотреть, какая техника у нас имеется в наличии, — рассказывает замдиректора департамента растениеводства и защиты растений Минсельхоза РФ Павел Бурак. — Данная система используется также Ростехнадзором и органами управления АПК. Например, Ростехнадзор с ее помощью решает вопросы цифровизации по регистрации машин, выдаче удостоверений трактористам, техосмотру регистрируемых машин. Мы увидели, что тракторов в этом году зарегистрировано 390 тысяч единиц, комбайнов — 129,8 тысячи единиц, прицепов — 13,8 тысячи. Эта система позволяет делать прогнозы приобретения техники, отслеживать динамику цен на ГСМ.

Кроме повышения эффективности при полевых работах «цифра» экономит и время аграриев, претендующих на получение средств господдержки. Как рассказывает министр сельского хозяйства области Евгений Лещенко, сельским товаропроизводителям нет необходимости тратить время на дорогу, чтобы подать нужные документы, это можно сделать дома за компьютером. Кроме того, расширен перечень технических средств, на приобретение которых предоставляются средства господдержки

— Мы пришли к формулировке «системы управления технологическими процессами в растениеводстве», — говорит министр. — Они компенсируются до 50% от стоимости. У крестьян появилась возможность не только приобретать новые современные технические средства, оборудованные системой навигации, но и модернизировать уже имеющиеся, повышая производственный потенциал. Комплексно цифровизация отрасли может нам позволить получить экономию до 50%.

По информации регионального Минсельхоза, после внедрения в 2019 году механизма подписания соглашения о предоставлении субсидий электронной подписью, заключены 862 соглашения (86% от общего количества заключенных соглашений). За первую половину 2019 года в электронном виде поданы 1916 заявлений, из которых 1743 — с электронной подписью (90,4%). За счет взаимодействия с Минсельхозом посредством интернет-технологий аграриям области удалось сэкономить более тысячи рабочих дней.

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