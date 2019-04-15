Евгений Окунев назначен директором завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске

На должность директора завода Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске назначен Евгений Окунев. Ранее он возглавлял завод во Владивостоке, сообщили в пресс-службе компании.

Новый директор будет отвечать за обеспечение работы завода по выпуску продукции, а также за достижение производственных результатов согласно стратегическим планам и целям компании Coca-Cola HBC Россия.

Евгений Окунев начал свою карьеру в 2006 году на молочном комбинате в г. Ульяновске с должности оператора упаковочных машин. После этого он работал в компании SUBMiller RUS, где в качестве начальника смены цеха сформировал успешную команду профессионалови вывел производственные линии на плановые показатели. С 2012 года Евгений трудился в компании «Mars» на позиции менеджера смены и затем менеджера по техническому обслуживанию, обеспечивая выпуск продукции и бесперебойную работу оборудования. С ноября 2017 года он управлял заводом Coca-Cola HBC Россия во Владивостоке.

Сегодня завод Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске выпускает более 50 видов продукции на 6 производственных линиях. Производительность предприятия составляет 79 000 литров в час. География поставок продукции компании охватывает 993,5 тыс. км2.

Фото: предоставлено пресс-службой компании