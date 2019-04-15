Крупнейшее российское состязание пиццайоло прошло в Новосибирске

Второй год подряд Открытый чемпионат Сибири по пицце собирает больше участников, чем отборочные этапы и даже сам чемпионат России, сообщили организаторы мероприятия.

Чемпионат Сибири развивается не только за счет количества участников: в этом году он стал одним из официальных отборочных этапов Чемпионата России по пицце. Один отборочный тур уже прошел в Краснодаре, а среди следующих этапов – соревнования в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Москве. Победители отборочного тура получают право принять участие в заключительном этапе Чемпионата России по пицце, который пройдет с 7 по 10 октября 2019 года на крупнейшей российской выставке индустрии гостеприимства PIR Expo в Москве. По итогам чемпионата России будет сформирован состав первой в истории национальной сборной по пицце, которая представит нашу страну на Чемпионате мира в Парме (Италия).

— Завершился второй отборочный этап Чемпионата России по пицце. Во-первых, мы были поражены количеством участников, которое только растет. А во-вторых, высоким уровнем участников. Хочу отметить, что в Новосибирске шеф-повара очень активны, у них горят глаза, и было видно, как они сами хотят соревноваться и профессионально расти. На чемпионате была невероятная поддержка со стороны болельщиков, а это всегда помогает участникам и превращает любое мероприятие в праздник и повышает градус соревнований. Я считаю соревнование в полной мере состоявшимся. И не могу не отметить тот факт, что нам удалось даже опровергнуть стереотип, что с пиццей работают только мужчины, так как в одной из номинаций призовое место завоевала девушка. И с нетерпением жду финала на выставке ПИР в Москве, – отмечает сооснователь компании PIR Expo Елена Меркулова. Помимо PIR Expo, Чемпионат Сибири организуют Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Новосибирской области, Федерация рестораторов и отельеров Сибири и Сибирская выставочная компания.

Отмечается, что многие участники несколько месяцев тренируются перед чемпионатом, кто-то старательно подбирает рецептуру, а кто-то совершенствуется в растягивании теста на скорость.

— Если участвуешь в соревнованиях, нужно особенно тщательно готовиться. Можно поменять несколько десятков пицц, прежде чем прийти к той, которую стоит презентовать на соревнованиях. Нужно подготовить оригинальный рецепт, 90% успеха – это тесто. Поиск ингредиентов, сервировка, самопрезентация – это следующие этапы подготовки. Недостаточно просто выйти и приготовить пиццу, которую ты готовишь в ресторане. Должно быть настоящее пицца-шоу, — рассказывает координатор чемпионата, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сибири Денис Метаев.

Больше половины участников приехали на Чемпионат Сибири во второй раз, и многие продемонстрировали профессиональный рост.

Кристина Маслацова из Новосибирска в прошлом году растянула шар теста в номинации «Самая большая растяжка», заняв третье место. А теперь стала победителем с результатом 78 см.

Денис Тимофеев тоже участвовал в Чемпионате Сибири по пицце год назад и завоевал второе место в номинации «Самая быстрая растяжка». Затем на Чемпионате России занял третье место в приготовлении пиццы Телья. На Чемпионате Сибири-2019 Денис участвовал во всех номинациях кроме классической пиццы. В итоге у Дениса четыре призовых места: 1 место в номинации «пицца Телья», 2 место «Самая большая растяжка», 2 место «Пицца-акробатика», 3 место «Пицца Пала».

Четыре самые-самые пиццы по мнению Дениса:

Самая вкусная пицца – Телья

Самая любимая в приготовлении – пицца Пала

Самая экзотическая – «Лазурная лагуна» — пицца-неаполитана с креветками на голубом соусе, который готовится на основе сливок, сиропа блю-кюрасао.

Вечная классика — «Маргарита» – сыр, соус, помидоры и базилик.

Следующий отборочный этап чемпионата России по пицце пройдет в Санкт-Петербурге 6-7 мая. Заявку для участия можно подать на сайте https://pizzachamp.ru/. Заключительный этап Чемпионата России пройдет с 7 по 10 октября 2019 года на крупнейшей российской выставке индустрии гостеприимства PIR Expoв Москве.

Фото: предоставлены Сибирской федерацией рестораторов и отельеров