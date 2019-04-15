 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил более 1,3 млн пассажиров

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого квартала увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • 15/04/2019, 12:09
За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил более 1,3 млн пассажиров

За три месяца 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 1 348 938 пассажиров (+15,1%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 923 441 (+17,7%), на международных — 425 497 (+9,8%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

В марте пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 480 672 человека, увеличившись на 16,8% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 326 850 пассажиров (+18,4%), на международных — 153 822 (+13,6%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого квартала года увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%.

— Самыми динамичными направлениями марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Улан-Удэ (+141,9%), Новый Уренгой (+127,9%), Пермь (+84,7%), Нерюнгри (+83,8%), Омск (+80%), Кызыл (+70%), Симферополь (+65,2%). На международных — Наманган (+147,3%), Фукуок (+101,9%), Прага (+84%), Ордос (+64,3%), Сеул (+64,2%), Ташкент (+62,4%), Камрань (+59,2%), — уточнили в пресс-службе Толмачёво.

При этом самыми популярными направлениями по итогам марта 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Бангкок, Пхукет, Камрань, Утапао, Санья, Ош, Бишкек, Ташкент, Душанбе и Худжанд.

За три месяца аэропорт обслужил 6 800 самолёто-вылетов (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года), в марте — 2 420 (+11,1%).

С начала 2019 года грузопоток составил 7 132 тонны, в том числе в марте — 2 760 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa

Популярное с сайта

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11
Подчищающая иммунизация против кори началась в апреле и продлится до октября.
Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00
В 2018 году Сергея Меняйло в собственности появилась квартира площадью 152,7 кв. м.
Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11
Судя по декларациям, крупных покупок у парламентариев не было. У некоторых доходы существенно снизились по сравнению с декларацией за 2017 год.

Актуальный разговор

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Как якорь лояльности скидка на аптечном рынке уже не работает

Все материалы
Новости

«Справедливая Россия» хочет преодолеть политмонополию власти

15/04/2019, 19:53

Средняя стоимость автомобилей в Новосибирске снизилась на 5,4%

15/04/2019, 19:49

Новосибирские врачи-стоматологи запатентовали способ адаптации детей с РАС к лечению

15/04/2019, 18:20

S7 Airlines открывает прямые рейсы из Новосибирска в Гуанчжоу

15/04/2019, 17:33

Тонкостям импорта научат на бесплатном мастер-классе

15/04/2019, 17:20

В регионе от кори привьют более девяти тысяч человек

15/04/2019, 17:11

Доходы сибирского полпреда за год выросли на 900 тыс руб

15/04/2019, 17:00

Сколько заработали новосибирские сенаторы и депутаты в 2018 году?

15/04/2019, 16:11

В Новосибирске начался заочный этап обсуждения проекта благоустройства набережной

15/04/2019, 15:14

Студенты НГТУ сделали гибрид квадрокоптера и самолета

15/04/2019, 14:21

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска