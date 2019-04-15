За три месяца аэропорт Толмачёво обслужил более 1,3 млн пассажиров

За три месяца 2019 года аэропорт Толмачёво обслужил 1 348 938 пассажиров (+15,1%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 923 441 (+17,7%), на международных — 425 497 (+9,8%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

В марте пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 480 672 человека, увеличившись на 16,8% по сравнению с показателем 2018 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 326 850 пассажиров (+18,4%), на международных — 153 822 (+13,6%).

Количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам первого квартала года увеличилось на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24%.

— Самыми динамичными направлениями марта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Улан-Удэ (+141,9%), Новый Уренгой (+127,9%), Пермь (+84,7%), Нерюнгри (+83,8%), Омск (+80%), Кызыл (+70%), Симферополь (+65,2%). На международных — Наманган (+147,3%), Фукуок (+101,9%), Прага (+84%), Ордос (+64,3%), Сеул (+64,2%), Ташкент (+62,4%), Камрань (+59,2%), — уточнили в пресс-службе Толмачёво.

При этом самыми популярными направлениями по итогам марта 2019 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Хабаровск, Владивосток, Бангкок, Пхукет, Камрань, Утапао, Санья, Ош, Бишкек, Ташкент, Душанбе и Худжанд.

За три месяца аэропорт обслужил 6 800 самолёто-вылетов (+11,6% к аналогичному периоду прошлого года), в марте — 2 420 (+11,1%).

С начала 2019 года грузопоток составил 7 132 тонны, в том числе в марте — 2 760 тонн груза и почты.

Фото: Gensa Gensa