Евросиб отправил первый контейнерный поезд с зерном нового урожая

ЗАО «Евросиб СПб – транспортные системы» осуществило отправку первого контейнерного поезда, полностью загруженного зерном нового урожая Алтайского края, сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что состав длиною 57 условных единиц сформирован на собственном терминале компании в Новосибирске (ст. Иня-Восточная) с использованием технологии погрузки зерна в лайнер-бэги.

Из Новосибирска поезд проследует в порт Находка, после перевалки на морской транспорт контейнеры с зерном отправятся в Китай. По расчетам общее транзитное время маршрута составит 14 суток.

В компании рассказали, что в рамках экспортной перевозки Евросиб предоставляет клиенту полный комплекс услуг: от обеспечения контейнерами и приема груза со склада производителя в г. Барнаул, доставки автотранспортом на терминал, экспедирования на всем пути следования до оформления VGM и фрахта в страну назначения.

До конца октября Евросиб сформирует на терминале дополнительный контейнерный поезд с зерном нового урожая. Мультимодальным маршрутом через Находку груз будет доставлен в Китай и страны АТР.

Фото предоставлено пресс-службой компании