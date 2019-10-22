Студенты НГАУ теперь могут проходить летнюю практику в Турции

На совместном совещании представителей российских вузов и турецкого холдинга были обсуждены условия прохождения практики российскими студентами и выработан календарный план работы на предстоящий год, сообщили в пресс-службе НГАУ.

Отмечается, что первые студенты Новосибирского ГАУ возвращаются с летней практики в Турции.

— Студенты Новосибирского ГАУ распределены по местам практик в регионах: Белек, Сидэ, Кемер и Бодрум. В начале практики был проведен учебный двухнедельный семинар по содержанию и правилам практики силами турецкого холдинга, — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что на период практики студенты размещаются в двух- или трехместных комнатах пансионатов, специально предназначенных для проживания молодежи. На территории пансионата имеется рабочий офис оператора, распределяющий студентов-практикантов по предстоящим программам. Практиканты работают под кураторством региональных директоров.

— В основном студенты Новосибирского ГАУ проходили практику в должности трансфермена. Данная деятельность формирует навыки управления коллективом, вырабатывает умения публичного выступления, выстраивает логическое мышление и развивает способности по выработке оптимального решения для коллектива, исходя их множества влияющих факторов, — рассказали в НГАУ.

Мотивированные и целеустремленные студенты, способные быстро формировать свое профессиональное мастерство, принимаются на места практик в отделах снабжения, логистики и транспортного обеспечения гостиничного и туристического бизнеса.

В пресс-службе подчеркнули, что за практическую деятельность студенты получают денежное содержание. Пребывание российских студентов регистрируется в Посольстве Российской Федерации в Турции.

Фото: пресс-служба НГАУ