Три института СО РАН начали сотрудничать с компанией Huawei

Между Институтом математики им. С. Л. Соболева, Институтом вычислительной математики и математической геофизики, Институтом систем информатики им. А. П. Ершова и техкомпанией «Хуавей» в середине июня было подписано соглашение о сотрудничестве. Общей площадкой для обсуждения организационных вопросов, проведения семинаров и воркшопов для постановки задач и координации деятельности будет созданный на основе соглашения о консорциуме между НГУ и ИМ СО РАН научный центр мирового уровня — Математический центр в Академгородке, сообщили в пресс-службе НГУ.

Отмечается, что сотрудничество будет развиваться в сферах научных исследований и образования по направлениям: математика, искусственный интеллект, большие данные и высокопроизводительные вычисления.

По словам директора ИМ СО РАН академика Сергея Гончарова, в планах есть несколько проектов, где участники соглашения смогли бы соединить научный потенциал института и технологические возможности компании «Хуавей» для достижения прорыва в решении больших научных задач в области математики.

А Директор ИВМиМГ СО РАН Михаил Марченко отметил, что институт планирует открыть новую совместную с компанией лабораторию по адаптации математических библиотек к процессорам «Хуавей». Математические библиотеки используются в научных вычислениях, и их оптимизация позволит повысить производительность процессоров в ресурсоёмких приложениях, создающих большую нагрузку на процессор.

Фото предоставлено пресс-службой НГУ