Евросиб ускорил реконструкцию терминала в Новосибирске

В связи с возросшим клиентским спросом и ростом контейнерного грузооборота ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» более чем на 25%, компания «Евросиб СПб – транспортные системы» намерена досрочно завершить первый этап реконструкции комплекса, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что строительство, начавшееся в 2019 году, продлится до октября текущего года.

— К этому сроку планируется увеличить площадь контейнерной площадки – на 4,7 га, провести реконструкцию существующего путевого развития и укладку новых железнодорожных путей общей протяженности 2 км. Основная часть работ проводится на резервной территории терминала, — уточнили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что мероприятия по расширению инфраструктурных возможностей комплекса осуществляются без остановки производства и пересмотра текущих планов. Реализация данного этапа реконструкции позволит увеличить перерабатывающую способность терминала до 150 тыс. TEU/ год.

— Одновременно с реконструкцией Евросиб продолжает осваивать инвестиции на совершенствование материально-технической базы ТЛЦ. В июне текущего года введены в эксплуатацию два новых ричстакера марки Kalmar, годовая производительность каждого может достигать 30 тыс. TEU. В целом парк перегрузочной техники терминала в настоящий момент составляет пять единиц, — рассказали в компании.

По итогам работы за 1 полугодие 2020 г. ТЛЦ «Евросиб – Терминал – Новосибирск» обработал 49,6 тыс. ТEU, что на 26% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Помимо роста парка перегрузочной техники положительной динамике способствовало развитие контейнерных сервисов в экспортно-импортных направлениях, а также внедрение в производство новых технологических решений.

— Строительство инфраструктуры, обновление технического парка, внедрение технологий на базе современных информационных продуктов являются составляющими долгосрочной программы развития терминала. Реализованные мероприятия уже показали свою эффективность. Мы видим не только рост объемов обработки контейнеров, но и повышение качества планирования работы подвижного состава и техники. Благодаря этому мы существенно экономим и сокращаем издержки, — отметил директор филиала ЗАО «Евросиб СПб-ТС» в Новосибирске Сергей Волчков.

Фото предоставлено пресс-службой компании