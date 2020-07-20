В борьбе с неприятным запахом Новосибирску могут помочь федералы

В мэрии Новосибирска надеются на федеральный законопроект, который позволит бороться с неприятными и, возможно, опасными запахами. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от Ленинградской области. Об этом в рамках пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, рассказал мэр Анатолий Локоть.

— Сегодня нет приборов, нет шкалы, которой можно померить, что запах составляет реальную опасность, — заявил мэр. — Этим и пользуются предприятия, являющиеся первопричиной столь неприятных явлений. Но мы полны решимости и дальше бороться с этим. Если надо, еще раз приедем, объедем предприятие, еще раз зафиксируем, накопим достаточное количество актов неприятного запаха и сделаем плановую проверку на предприятии, которое мы подозреваем как первоисточник запаха.

— Работа ведется, — говорит мэр. — Я дал поручения департаменту ЖКХ и комитету по экологии. Напоминаю, что был выезд на свинокомплекс. Я дал распоряжение фиксировать эти запахи. Окончательно доложить о результатах этой работы не могу. Но после моего распоряжения было еще, как минимум, две волны запаха. Вопрос находится на контроле. Мы намерены дальше продолжать эту работу.

Предположительно речь идет о Кудряшовском свинокомплексе, ставшем причиной неприятного запаха в центральной части Новосибирска, о чем горожане сообщали в СМИ и соцсетях. Факт запаха подтверждают и в мэрии. Глава города заявляет, что муниципалитет проводит профилактические мероприятия по предотвращению данного явления.

Напомним, что два года назад компания АО «Кудряшовское» анонсировала строительство третьей очереди свинокомплекса, что, по оценкам представителей компании, дало бы возможность увеличить поголовье животных на 40% — до полумиллиона голов в год. При этом, по информации минсельхоза Новосибирской области, компания — единственная в регионе — обладает высшей категорией биологической защиты.

Фото:pixabay.com, manfredrichter