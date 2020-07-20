В борьбе с неприятным запахом Новосибирску могут помочь федералы

В мэрии Новосибирска надеются на федеральный законопроект, который позволит бороться с неприятными и, возможно, опасными запахами. С такой законодательной инициативой выступили депутаты Госдумы от Ленинградской области. Об этом в рамках пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов, рассказал мэр Анатолий Локоть.
— Сегодня нет приборов, нет шкалы, которой можно померить, что запах составляет реальную опасность, — заявил мэр. — Этим и пользуются предприятия, являющиеся первопричиной столь неприятных явлений. Но мы полны решимости и дальше бороться с этим. Если надо, еще раз приедем, объедем предприятие, еще раз зафиксируем, накопим достаточное количество актов неприятного запаха и сделаем плановую проверку на предприятии, которое мы подозреваем как первоисточник запаха.
— Работа ведется, — говорит мэр. — Я дал поручения департаменту ЖКХ и комитету по экологии. Напоминаю, что был выезд на свинокомплекс. Я дал распоряжение фиксировать эти запахи. Окончательно доложить о результатах этой работы не могу. Но после моего распоряжения было еще, как минимум, две волны запаха. Вопрос находится на контроле. Мы намерены дальше продолжать эту работу.
Фото:pixabay.com, manfredrichter
Популярное с сайта