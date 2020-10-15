Евросоюз ввел санкции против Сергея Меняйло из-за Навального

ЕС утвердил санкции в отношении шести россиян из-за предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального. Постановление Совета ЕС было опубликовано в официальном журнале Евросоюза.

Сергей Меняйло попал в санкционный список, как полпред президента России в Сибирском федеральном округе и член Совета безопасности РФ.

— Учитывая его руководящую роль в качестве представителя администрации президента в Сибирском федеральном округе, Сергей Меняйло несет ответственность за за побуждение и оказание поддержки лицам, которые осуществили или были причастны к отравлению Алексея Навального нервно-паралитическим веществом «Новичок», что представляет собой применение химического оружия в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, — говорится в решении ЕС.

В санкционный список также попали: директор ФСБ Александр Бортников; первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко; заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко; заместитель министра обороны РФ Павел Попов; глава управления президента по внутренней политике Андрей Ярин; полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло; Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Персональные санкции предусматривают замораживание активов физических и юридических лиц на территории стран Евросоюза, а самим фигурантам запрещается въезжать в ЕС. Кроме того, санкции введены в отношении Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии, который расположен в Москве.

Фото: Сибирский ОИЦ