«Эхнатон» с Лялей Кандауровой

Настоящим праздником для любителей театра и музыки станет запись трансляции спектакля «Эхнатон» на сцене Метрополитен-опера. Новаторская, концептуальная, визуально изысканная постановка будет дополнена возможностью задать вопросы замечательному спикеру: мало кто говорит о музыке сегодня так живо и вдохновенно, доступно и профессионально, как Ляля Кандаурова.

Ляля Кандаурова — музыкант, журналист и ведущая лекций о классической музыке в одном лице, автор книги «Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику». Пишет о музыке в изданиях colta.ru, «Сноб», Esquire, GQ, «Музыкальная жизнь», участница многих образовательных проектов — для Level One, радио «Арзамас», Еврейского музея и центра толерантности, школы журнала Seasons и других.

Американец Филип Гласс — живой классик минимализма, одного из самых влиятельных музыкальных течений XX века. Написанный в 1983 году «Эхнатон» — заключительная опера его «портретной трилогии», посвящённой масштабным персонажам мировой истории, захваченным собственными идеями и повлиявшим с их помощью на человечество. Но если предыдущие части трилогии — легендарный «Эйнштейн на пляже» (1976) и «Сатьяграха» (1979) — рассказывают о жизни и концепциях героев сравнительно недавнего прошлого (соответственно, Альберта Эйнштейна и Махатмы Ганди), то «Эхнатон» отправляет нас на три с половиной тысячи лет назад.

Историю древнеегипетского фараона Эхнатона, заворожённого богом солнца и пытавшегося ввести культуру поклонения исключительно этому богу в политеистическом Египте, некоторые учёные считают прообразом и предвестником появления авраамических религий. Словно подчеркивая эти связи, Гласс в своей опере смешивает языки: древнеегипетский соседствует с библейским ивритом и языком публики, для которой осуществляется конкретная постановка.

Начав писать оперы в 1970-е, Гласс сумел предложить новый тип организации оперного материала, не опирающийся на арийно-речитативный способ развития сюжета. От сюжета как двигательной силы он в известном смысле вообще отказывается: скажем, при написании «Эйнштейна на пляже» композитор сочинял музыкальные иллюстрации к эскизам, созданным режиссёром Робертом Уилсоном.

«Эхнатон», как и другие оперы Гласса, представляет собой последовательность медитативных музыкальных зарисовок, а развитие действия опирается на смену ритма в повторяющихся фразах. В этом движении слышатся одновременно величественность и тревога (любители кино легко узнают во вступлении к «Эхнатону» музыку из «Левиафана» Андрея Звягинцева).

Заглавная партия написана для контратенора: в этом нетипичном для современной оперы решении — намёк на хрупкую и, возможно, андрогинную природу Эхнатона, неизменно поражающую исследователей в многочисленных скульптурных изображениях египетского фараона. Эта контрастная высотность становится особенно заметна на фоне отсутствия в оркестре скрипичной секции, делающего мистическое звучание «Эхнатона» ещё более густым и мрачным.

Спектакль Фелима Макдермота, перенесённый в Мет из Английской национальной оперы и удостоенный в 2017-м Премии Лоуренса Оливье, способен удивить изысканностью костюмов и общим качеством картинки, но запоминается в первую очередь тем, как синхронно и виртуозно работающие группы актёров визуализируют музыкальный метод Филипа Гласса: повтор и течение, тревога и величественность, кружение и красота.