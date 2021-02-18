Новосибирцы стали чаще обращаться к ветеринарам через телемедицину

Телемедицинский сервис СберЗдоровье зафиксировал устойчивый рост количества обращений к ветеринарным врачам, сообщили в пресс-службе компании. С августа 2020 к февралю 2021 года количество консультаций жителей Новосибирской области по вопросам состояния здоровья домашних любимцев выросло на 100%.

Чаще всего (более 30% всех запросов) пользователи обращались к специалистам платформы за расшифровкой и комментированием результатов анализов питомцев. Почти четверть вопросов были связаны с состоянием экскрементов животных и работой их пищеварительной системы (более 10% запросов касались рвоты у животного, и чуть менее 10% — диареи). Также в числе самых популярных тем обращений к ветеринарам через сервис СберЗдоровье — состояние шерстного покрова любимцев.

— Обращаясь к телемедицинскому сервису, владельцы хотят получить детальную информацию о том, какие изменения в результатах анализов говорят в пользу поставленного диагноза, получить независимое мнение о предполагаемом диагнозе, или отследить динамику показателей, характеризующих состояние животного, при хроническом течении болезни. Необходимо отметить, что гастроэнтерологические и дерматологические проблемы не первый год лидируют и в онлайн-обращениях, и среди причин очного приема, так как их симптоматику владелец замечает легче и быстрее симптомов заболеваний других систем органов. Кроме того, состояние кожи и шерсти зачастую напрямую связано с состоянием желудочно-кишечного тракта, — говорит ветеринарный врач сервиса СберЗдоровье Жанна Каштанова.

Самыми популярными домашними животными у жителей Новосибирской области стали кошки. В 2020 году их владельцы обращались за консультациями ветеринаров на 15% чаще, чем владельцы собак. Однако, уже в 2021 году количество обращений по кошкам и собакам практически сравнялось. Также в ТОП-5 домашних любимцев вошли попугаи, хомяки, и, на пятом месте, шиншиллы.