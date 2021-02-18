За взятку чиновнику новосибирский застройщик попал под уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки в значительном размере), сообщает пресс-служба СК.

Предварительно установлено, что 57-летним директором строительной организации в ходе выполнения муниципального контракта в 2020 году по строительству здания детского сада-яслей по улице 9 Ноября в Октябрьском районе, с целью оплаты выполненных работ, без утверждения и подписания соответствующей документации, в декабре 2020 года была передана взятка директору МКУ «УКС» (Константину Головину) в виде приобретённых ему авиабилетов на сумму свыше 130 тыс. рублей за ранее данные незаконные указания своим подчиненным осуществить приемку заведомо невыполненных работ в рамках муниципального контракта.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Подозреваемый по уголовному делу задержан. В ближайшее время по ходатайству следователя Центральным районным судом Новосибирска будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следователями проведены необходимые следственные действия с участием подозреваемого.

Расследование уголовного дела продолжается.