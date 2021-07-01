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На «Технопром» будут пускать только по отрицательному ПЦР-тесту

  • 01/07/2021, 15:15
Автор:
Новости Новосибирска
Делать его нужно будет на коммерческой основе.

Как сообщила замгубернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, вопрос о том, проводить в Новосибирске «Технопром» или не проводить, даже не стоит.

— Мы видим, что подобные мероприятия в России проводятся. Да, форум будет смешанным — онлайн/офлайн, но это планировалось изначально, — подчеркнула Ирина Мануйлова. — Мы жестко будем придерживаться антиковидных мероприятий, чтобы обеспечить безопасность участников, и в качестве эталона возьмем те меры, которые были приняты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). Сегодня недостаточно иметь прививку от коронавируса, переболеть ковидом, мы будем абсолютно всех участников допускать на форум только при наличии отрицательного теста ПЦР, проведенного в установленном порядке, не позднее чем за 72 часа до мероприятия.

Для этого организаторы форума планируют развернуть пункты, где можно будет сдать ПЦР-тесты, в Толмачево, в Экспоцентре, где будет проходить форум «Технопром», а также на дополнительных площадках на территории Новосибирска.

— Мы сейчас наблюдаем ситуацию, когда срок ожидания в очереди выходит за регламентные сроки. Люди, несмотря на то, что ситуация ухудшилась, продолжают выезжать в отпуск, и почти во всех местах, куда они едут, актуальны ПЦР-тесты. Спрос пиковый, и организациям с ним сложно справляться. Мы понимаем, что ситуация может повториться в августе, — пояснила Мануйлова.

Сейчас организаторы форума определяют, какие площадки и как будут работать, чтобы обеспечить своевременную сдачу ПЦР-тестов для участников форума. При этом замгубернатора подчеркнула, что большая часть участников будет сдавать тест на коммерческой основе.

— Давайте договоримся сразу: даже наличие высокого уровня антител не является гарантией того, что человек не болен и не может быть источником инфицирования. Только наличие отрицательного теста ПЦР является гарантией того, что вы не станете источником заболевания окружающих вас лиц. Меры жесткие, но это оправданная необходимость, — подчеркнула Мануйлова.

По ее оценке, в офлайне участниками форума могут стать 1,5-2 тысячи человек, в онлайне примут участие до 15 тысяч гостей.

По данным пресс-службы ВТБ, за последнюю неделю спрос на услуги медлабораторий в области увеличился на 62% (по сравнению с 2020 годом), а с доковидным 2019-м — на 14%. При этом их оборот по сравнению с 2020 годом вырос на 22%. Средний чек составил 1,9 тысячи рублей — это на 11% больше, чем неделей ранее. Средняя стоимость ПЦР-теста в Новосибирске сегодня составляет около 1750 рублей.

Форум «Технопром» пройдет в Новосибирской области 25-27 августа.

Фото: pixabay.com автор: lukasmilan 

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Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Технопром ПЦР-тест коронавирус


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