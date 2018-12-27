 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

«ФайберТрейд» получила кредит на реализацию инвестпроекта в сфере цифровых технологий

Компании предоставлен льготный займ в сумме 10 млн рублей.
  • 27/12/2018, 17:31
earth1

Новый инфраструктурный объект поддержки предпринимательства – Фонд развития промышленности Новосибирской области – одобрил первую заявку на получение льготного займа для реализации инвестиционного проекта. Льготный займ в сумме 10 млн рублей получил проект, направленный на обеспечение качества передачи цифровых данных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, займ получило ООО «ФайберТрейд» на реализацию инвестиционного проекта «Запуск производства оптических приемо-передающих модулей форм-фактора SFP с поддержкой функций мониторинга качества». Проект направлен на внедрение новых видов изделий с использованием современных технологий в области обеспечения качества передачи цифровых данных.

Реализация проекта даст возможность в рамках импортозамещения обеспечить российских операторов связи, центров обработки связи современным оборудованием отечественного производства по ценам сопоставимым с ценами, предлагаемыми крупными зарубежными поставщиками. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте министерства.

Помимо ООО «ФайберТрейд» на рассмотрении у фонда находятся ещё порядка десяти проектов с общей потребностью в займах более 200 млн руб.

Фонд развития промышленности начал прием заявок от предприятий по программе «Проекты развития (областное финансирование)» в ноябре 2018 года. Фонд оказывает новые меры господдержки – льготное заемное софинансирование.

Основным направлением деятельности компании «ФайберТрейд» является разработка, производство и поставка волоконно-оптических трансиверов и пассивных систем спектрального уплотнения для операторов связи и интернет-провайдеров. В 2017 году компания «ФайберТрейд» открыла первый в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов. На сегодняшний день компанией запущено полномасштабное производство наиболее востребованных на российском рынке трансиверов форм-фактора SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, CFP2, CFP4. Разработанные по собственной конструкторской и технической документации подразделения НИОКР (R&D), компоненты для выпуска трансиверов (схемотехника, печатная плата и софт, включающий управление всеми параметрами) отвечают всем стандартам в области волоконно-оптической передачи данных.

Фото: pixabay.com, автор- TheDigitalArtist

Популярное с сайта

Мобильный интернет по другим правилам

27/12/2018, 16:50
Скоростной мобильный интернет от Tele2 появился в Новосибирске 4 года назад. Что изменилось с тех пор?

Студенты НГТУ придумали передвижную пиццерию, перерабатывающую биоотходы

27/12/2018, 15:47
Проект будет обеспечивать животных, растения и производство «собственным» теплом, электричеством, топливом и высококачественными удобрениями.

Новосибирская область отправила по России и странам зарубежья более 600 тысяч тонн зерна

27/12/2018, 15:45
Новыми направлениями экспорта стали Грузия и Латвия.

Актуальный разговор

«Конкуренция технологиями управления — это новая реальность»

Все материалы
Новости

Глава Кировского района Новосибирска уходит в областное правительство

27/12/2018, 20:11

Сибирский канон уюта и качества

27/12/2018, 18:30

ИЯФ СО РАН примет участие в модернизации Большого адронного коллайдера

27/12/2018, 18:00

На внедрение науки для развития АПК из облбюджета будет направлено более 400 млн рублей

27/12/2018, 17:56

ИЯФ планирует привлечь под «Супер С-тау фабрику» грант в ЕС

27/12/2018, 16:58

Мобильный интернет по другим правилам

27/12/2018, 16:50

Студенты НГТУ придумали передвижную пиццерию, перерабатывающую биоотходы

27/12/2018, 15:47

Новосибирская область отправила по России и странам зарубежья более 600 тысяч тонн зерна

27/12/2018, 15:45

Все проблемы, которые существуют в АПК, возникают из-за несбалансированности рынка

27/12/2018, 14:42

ГК «Расцветай» отбилась от DDOS-атак

27/12/2018, 14:33

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×