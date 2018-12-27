«ФайберТрейд» получила кредит на реализацию инвестпроекта в сфере цифровых технологий

Новый инфраструктурный объект поддержки предпринимательства – Фонд развития промышленности Новосибирской области – одобрил первую заявку на получение льготного займа для реализации инвестиционного проекта. Льготный займ в сумме 10 млн рублей получил проект, направленный на обеспечение качества передачи цифровых данных, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметили в министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, займ получило ООО «ФайберТрейд» на реализацию инвестиционного проекта «Запуск производства оптических приемо-передающих модулей форм-фактора SFP с поддержкой функций мониторинга качества». Проект направлен на внедрение новых видов изделий с использованием современных технологий в области обеспечения качества передачи цифровых данных.

Реализация проекта даст возможность в рамках импортозамещения обеспечить российских операторов связи, центров обработки связи современным оборудованием отечественного производства по ценам сопоставимым с ценами, предлагаемыми крупными зарубежными поставщиками. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте министерства.

Помимо ООО «ФайберТрейд» на рассмотрении у фонда находятся ещё порядка десяти проектов с общей потребностью в займах более 200 млн руб.

Фонд развития промышленности начал прием заявок от предприятий по программе «Проекты развития (областное финансирование)» в ноябре 2018 года. Фонд оказывает новые меры господдержки – льготное заемное софинансирование.

Основным направлением деятельности компании «ФайберТрейд» является разработка, производство и поставка волоконно-оптических трансиверов и пассивных систем спектрального уплотнения для операторов связи и интернет-провайдеров. В 2017 году компания «ФайберТрейд» открыла первый в России завод по производству волоконно-оптических трансиверов. На сегодняшний день компанией запущено полномасштабное производство наиболее востребованных на российском рынке трансиверов форм-фактора SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, CFP2, CFP4. Разработанные по собственной конструкторской и технической документации подразделения НИОКР (R&D), компоненты для выпуска трансиверов (схемотехника, печатная плата и софт, включающий управление всеми параметрами) отвечают всем стандартам в области волоконно-оптической передачи данных.

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