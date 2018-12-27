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На внедрение науки для развития АПК из облбюджета будет направлено более 400 млн рублей

В том числе более 214 млн рублей– на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.
  • 27/12/2018, 17:56
cows

Меры господдержки сельхозпроизводителям Новосибирской области на повышение инновационной и инвестиционной активности в сельском хозяйстве будут оказаны в 2019 году. Общий объем финансирования из областного бюджета планируется в объеме 435,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области сообщили, что в рамках областной госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области на 2015 — 2020 годы» предусмотрено финансирование ряда мероприятий. Так, проектом закона Новосибирской области об областном бюджете на условиях софинансирования из федерального бюджета предусмотрено 82,7 млн на компенсацию части затрат на приобретение оригинальных и элитных семян, 214,3 млн – на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных.

Кроме того, исключительно за счет средств областного бюджета 24 млн рублей будет направлено на господдержку инновационного, информационного и консультативного обслуживания, 9,9 млн – на агрохимическое и экологотоксикологическое обследование пахотных земель. Еще 5 млн рублей предусмотрено на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации, 100,1 млн – на мероприятия по генетическому улучшению стад на территории Новосибирской области (компенсация части затрат по приобретению семени племенных животных производителей, компенсация стоимости жидкого азота для хранения семени, приобретение племенных сельскохозяйственных животных).

Фото: pixabay.com, автор- franzl34

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