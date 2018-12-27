ИЯФ планирует привлечь под «Супер С-тау фабрику» грант в ЕС

— В начале декабре под Парижем в городе Орсэ прошло первое международное рабочее совещание, посвященное проектам коллайдера «Супер С-тау фабрика». Сейчас их в мире два — у нас в институте и в Китае. Был еще одни проект в Италии, который, к сожалению, закрылся из-за отсутствия финансирования, — рассказал на пресс-конференции заместитель директора Института ядерной физики им Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) Евгений Левичев.

Он подчеркнул, что мировое физическое сообщество, работающее в этой области энергии, объединилось вокруг идеи создания таких фабрик, хотя ИЯФ особых усилий для этого не прилагал.

— Интерес возник на фоне энтузиазма. Люди захотели разобраться с этой физикой и работать в этом проекте вместе с нами. То есть мы увидели, что электронно-позитронный коллайдер — «Супер С-тау фабрика» — крайне интересен для научного сообщества, — пояснил Левичев. — В ходе совещания прошли активные обсуждения будущих коллабораций с различными лабораториями. Как известно, одно из главных условий со стороны правительства РФ для выделения денег на наш проект — мы должны продемонстрировать, что это работающая коллаборация с участниками как в России, так и за рубежом. При этом мы знаем, что очень сложно сподвигнуть лабораторию на реальное сотрудничество — трату денег, если решение о реализации самого проекта еще не принято. А тут мы получили подтверждение этих намерений и интерес мирового научного сообщества.

Ученый пояснил, что совместно с рядом лабораторий из Италии, Франции, а также Европейским центром ядерных исследований (ЦЕРН) ИЯФ планирует подавать заявку на грант в Европейскую комиссию в рамках темы «Развитие больших научных инфраструктур России и Европы».

— Мы надеемся выиграть этот грант. С нашей стороны участвует 6 мегапроектов, с европейской — десятка два различных лабораторий по разным направлениям, — добавил он. — По нашим оценкам, на долю «Супер С-тау фабрики» может выпасть порядка 2 млн евро. Существенная доля средств будет потрачена на европейские лаборатории, но партнеры должны будут их направить на решение наших задач в рамках нашего проекта. Когда мы ведем переговоры, то стараемся, чтобы эта работа была взаимно интересна.

Замдиректора ИЯФ СО РАН Юрий Тихонов добавил, что полный размер задекларированного гранта составит 25 млн евро. Он также отметил, что ИЯФ заинтересован, чтобы полученные 2 млн евро максимально были потрачены не в РФ, а за рубежом.

— Конечно, все имеют недостаток в деньгах, но мы привлекли людей, заинтересованных в нашем проекте, и у них есть свои деньги, люди, оборудование, которые помогут усилить важную для нас деятельность. У нас есть конкретные договоренности с несколькими итальянскими и немецкими группами, они внесут существенный вклад в развитие нашего проекта, — уточнил Тихонов.

Он также пояснил, что очень высокую заинтересованность в коллайдере «Супер С-тау фабрика» проявляет ЦЕРН. Ученые ИЯФ уже работают по ряду заказов для проектов Европейского центра ядерных исследований. Кроме того, если ИЯФ удастся выиграть грант, ЦЕРН готов частично профинансировать проведение школы для молодых ученых по детекторным технологиям: привезти в Новосибирск оборудование, чтобы студенты могли своими руками поработать на конкретных небольших установках.

Евгений Левичев добавил, что аналогичные совещания, посвященные проектам «Супер С-тау фабрики», ученые решили провести в 2019 году в Москве и Китае. Это также свидетельствует об интересе научного сообщества к теме и желании ее развивать.

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