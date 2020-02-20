Фальшивомонетчики переориентировались на население

— В 2019 году в банковской систем Новосибирской области выявлены 637 штук поддельных банкнот. Из них 619 — подделки банкнот Банка России, 18 — иностранных государств, — рассказала на пресс-конференции заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.

По сравнению с 2018 годом, количество выявленных фальшивых банкнот увеличилось на треть. Основная доля подделок по-прежнему приходится на пятитысячные купюры. В 4 раза выросло количество фальшивых тысячерублевок. Впервые в 2019 году в области выявлены фальшивки двухтысячных купюр — 15 штук и одна номиналом 200 рублей.

— В основном мошенники подделывают банкноты ранних годов выпуска или предыдущих модификаций. Среди выявленных подделок пятитысячных купюр больше половины — образца 1997 года, среди тысячерублевых — больше всего модификаций 2004 года. Это те банкноты, на которых фальшивомонетчики уже набили руку, — уточнила Галкина. — Что касается купюр номиналом 2000 и 200 рублей, то они были выпущены в 2017 году, в 2018-м считались диковиной, и люди внимательно изучали их дизайн, но сейчас уже привыкли к ним и стали менее осторожными. Этим пользуются мошенники.

Заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по городу Новосибирску Денис Матушкин также отметил, что в регионе из года в год растет количество выявленных фальшивых купюр (в 2019 году — 665, в 2018-м — 404). По его словам, далеко не все банкноты сразу учитываются в статистике ЦБ, так как проходят в качестве вещественного доказательства по уголовным делам.

— Новосибирск является одним из крупнейших транспортных узлов России. Каждый день в город прибывает большое количество граждан из других регионов и стран, которые рассчитываются за покупки и услуги. Это один из путей появления в области фальшивых купюр. Кроме того, они могут поступит в город через запрещенный в России сайт или Telegram, — рассказывает Матушкин. — В 2019 году мы вместе с коллегами из ФСБ выявили и задержали три группы, которые пытались организовать поставку в регион поддельных денежных средств. По двум дела уже направлены в суд, по третьему — будет передано в первом квартале. Напомню, по данному виду преступления предусмотрена санкция в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.

По статистике УМВД, чаще всего фальшивые купюры выявляются в офисах банков (170), когда граждане или предприниматели пытаются разменять деньги или положить их на расчетный счет. В последнее время все банки обновили программное обеспечение терминалов и банкоматов, которое считывает подделки. На втором месте — сеть розничных торговый центров «Мария-РА» — 68 случаев, АЗС — 36. В 2019 году фальшивки также выявлялись при расчетах в сети магазинов «Магнит», «Ярче», «Пятерочка», «Лента», «Горожанка». По его словам, чаще всего фальшивомонетчики подделывают пятитысячные купюры, потому что их изготовление стоит в районе 500-1000 рублей, то есть преступники могут на них заработать от 4 до 4,5 тысяч рублей.

— Мы рассмотрели короткую ретроспективу по выявлению фальшивых купюр за пять лет. До 2017 года наблюдали снижение количества подделок, а в 2018-м тренд сменился — начался рост, который продолжился в 2019 году, — комментирует ситуацию заведующий сектором организации экспертизы денежных знаков Сибирского ГУ Банка России Вячеслав Вилков. — Сейчас уже точно можно сказать, что фальшивомонетчики сменили стратегию. В большинстве своем они перестали имитировать машиночитаемые признаки подделок, то есть уже не пытаются сбыть их через терминалы и банкоматы, где установлены современные детекторы. Мошенники нацелились на сбыт подделок через население. Об этом свидетельствует резкий рост количества фальшивых купюр номиналом 1000 рублей, то есть вполне реально на сдачу получить фальшивый денежный знак.

Что касается фальшивых иностранных купюр, то, по словам Дениса Матушкина, их новосибирцы привозили из-за рубежа, где были в деловых или туристических поездках. Чаще всего из КНР.

Эксперты единодушно рекомендовали предпринимателям и населению более внимательно относиться к деньгам, проходящим через их руки, а если сомнения все-таки возникли, то лучше сразу обращаться в органы УМВД, чтобы проверить подлинность денежных купюр. В противном случае можно попасть под действие ст.186 УК РФ — как фальшивомонетчик.

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