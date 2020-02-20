«Обувь России» запустит онлайн-маркетплейс

Группа компаний «Обувь России» будет развивать онлайн-маркетплейс на базе интернет-магазина своего основного бренда — westfalika.ru, сообщили в пресс-службе компании.

— По модели маркетплейса будет реализовываться ассортимент, не представленный в магазинах группы, — это крупногабаритные товары, которые не помещаются на торговых площадях, или же товары более высокой ценовой категории. А также товары сторонних поставщиков, которые компания берет под реализацию в свои магазины, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что данный проект позволит «Обуви России» повысить эффективность розницы без увеличения торговых площадей, а также расширить аудиторию онлайн-покупателей за счет жителей небольших городов, в которых уровень проникновения онлайн-торговли не очень высокий, и потребителей более старшего возраста, у которых еще нет большого опыта онлайн-покупок. По планам компании, онлайн-маркетплейс при выходе на полную мощность даст прирост розничной выручки на более чем 30 % в ближайшие два года.

В пресс-службе рассказали, что заказать товары можно будет непосредственно на онлайн-площадке или же в магазинах — для этого в торговых точках оборудуют специальные места и установят мониторы, что позволит осуществить онлайн-заказ сразу на месте. В марте проект заработает в тестовом режиме в более 30 магазинах компании в 11 городах Сибирского региона, таких как Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Бийск, Омск, Новокузнецк, Горно-Алтайск и других. Во втором полугодии к проекту начнут подключать остальные регионы, в 2021 году он выйдет на полную мощность и заработает по всей сети. Номенклатура товаров, представленных на онлайн-маркетплейсе, будет также расширяться.

— Основная аудитория нашего онлайн-маркетплейса — это те люди, у которых пока еще небольшой опыт в совершении онлайн-покупок. Это жители малых областных городов, в которых мы преимущественно открывали магазины в последние два года (в 2018-2019 г. мы удвоили розничную собственную сеть и вышли в более 220 новых городов). В таких населенных пунктах уровень проникновения онлайн-торговли пока не очень высокий. А также потребители более старшего возраста, которые достаточно консервативны и все еще с недоверием относятся к покупкам в интернет-магазинах. Таким образом, мы поможем нашим клиентам освоить новый удобный канал совершения покупок. Для этого мы оборудуем магазины специальными местами, продавцы-консультанты будут помогать покупателям оформлять онлайн-заказы. — комментирует Антон Титов, директор группы компаний «Обувь России». — Онлайн-маркетплейс также позволит нам значительно расширить предложение за счет товаров, не представленных в наших магазинах в силу ограничений торговых площадей.

Он подчеркнул, что магазины компании предоставляют ряд дополнительных сервисов, включая рассрочку платежа на покупку. Все торговые точки оборудованы специальными рабочими зонами с компьютером, выходом в интернет и т.д. В то время, пока клиент ждет оформление договора, — а эта процедура занимает 10-15 минут, продавец в магазине предложит ему выбрать и приобрести товар с маркетплейса westfalika.ru. Все товары можно будет купить с рассрочкой платежа. Для клиента будет доступна доставка в магазин или же по другому адресу, который выберет покупатель. На первом этапе склад онлайн-маркетплейса будет организован в Новосибирске, поэтому доставка товаров по 30 тестовым магазинам, которые располагаются в Сибирском регионе, будет осуществляться с него. В дальнейшем, когда проект заработает по всей сети, для его задач будет задействованы площади на региональных складах компании.

Основная онлайн-площадка «Обуви России» westfalika.ru будет работать и по модели обычного интернет-магазина (ассортимент обуви, одежды, аксессуаров), и по модели маркетплейса (новые товарные категории, не представленные в рознице либо представленные в ограниченном количестве и не по всей сети). Среди товаров, которые можно будет приобрести на маркетплейсе, — крупногабаритные товары (товары для дома, дачи, детские товары), а также товары из более высокого ценового сегмента (чешская посуда «Богемия» и др.).

Фото предоставлено пресс-службой компании