Фармацевты попросили ускорить включение новых лекарств в перечень жизненно важных

Представители отечественной фармацевтической отрасли обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить рассмотрение вопроса о включении новых лекарств в перечни Минздрава, в том числе жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и список высокозатратных нозологий (ВЗН), пишет «Ъ» .
Уточняется, что в ведомстве уже дважды откладывали этот вопрос.
Специалисты сетуют, что такая неопределенность делает затруднительным планирование производства лекарственных препаратов, а также их закупки за рубежом. Ведь срок от включения препаратов в списки ЖНВЛП и ВЗН до попадания лекарств в аптеки может составить от полугода до года. Такое положение дел может и вовсе привести к дефициту медицинских препаратов в стране.
Эксперты считают, что перманентный перенос заседания Минздрава объясняется тем, что правительство не готово обеспечить закупки из-за финансовых проблем.
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Фото: freepik.com — zinkevych
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