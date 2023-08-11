Бесплатные билеты на открытие «Сибирь-Арены» расхватали за 15 минут

Технический сбой на сервере сайта новой арены не выдержал напора желающих попасть на первый матч. Бронирование мест открылось 10 августа в 13 часов по местному времени. Сайт сразу же рухнул. Поздно вечером специалистам удалось наладить работу. Билеты на открытие разлетелись в первые 15 минут.

Министр спорта региона пообещал, что будет сделана работа над ошибками, чтобы ситуация со сбоем не повторялась. А тем, кто не успел получить бесплатный билет, напомнил о возможности стать его обладателем в результате розыгрыша в социальных сетях или участия в праздновании Дня физкультурника.

Напомним, 13 августа состоится масштабное открытие «Сибирь-Арены». Зрителей ждет праздничный концерт, а болельщиков — хоккейный матч между сборными России и Белоруси.