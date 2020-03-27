Фармацевты России хотят попросить льготную пенсию

Фармацевты и провизоры России планируют выступить с инициативой обращения в Минздрав и Правительство РФ. Их цель — привлечь внимание к проблемам сотрудников аптек, сообщили в Pharma.Global-Russia.

— Ответственность и риски каждого сотрудника аптеки во время пандемии COVID-19 возросли многократно. Первый стол лицом к лицу встречает не только здоровых, но и инфицированных покупателей, ищущих помощи. При этом большинство людей предпочитает обращаться в аптеку, а не в поликлинику, таким образом первостольники находятся в группе высокого риска и нуждаются в поддержке и помощи на государственном уровне, — говорится в письме.

Поводом обращения послужило письмо в одной из групп в соцсетях от провизора Марии Митряшкиной.

— Я работаю провизором с 1989 года, 31 год. Работала на разных должностях. Раньше оплачивалась вредность. Потом ее благополучно убрали. Когда я проходила обучение в мед. институте, преподаватели говорили, что вот-вот будет введена льготная пенсия для фармацевтических работников. Льготной пенсии нет до сих пор, — говорится в нем.

Автор петиции просит приравнять фармацевтов и провизоров к медицинским работникам и выплачивать льготную пенсию. В качестве доводов она приводит следующие факты:

Сколько химических соединений проходит через руки фармработников? Нас можно приравнять к работникам химических предприятий! При этом мы общаемся с больными людьми. И если врач-фтизиатр знает, что у него на приеме находится больной туберкулезом, то сотрудник аптеки и не догадывается, что перед ним больной туберкулезом, гепатитом, бруцеллезом, скарлатиной, корью и т. д. Врач после каждого больного может пойти помыть руки, обработать их. Кабинет обрабатывается бактерицидной лампой. Сотрудник же аптеки часами не может отойти от кассы и представления не имеет, сколько и какие инфекции перед ним проходит. Врачи ведут прием пациентов несколько часов в день, сотрудник аптеки минимум 8 часов, а в большинстве случаев 12 или 14 часов. Помимо этого сотрудникам аптек постоянно приходится сталкиваться с переработкой. По собственному опыту, могу сказать, что за день по аптеке пробегаю 7-10 и более км. Моральная и эмоциональная нагрузка. Специалисты выгорают!

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru