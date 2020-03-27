«Ребята с Красного проспекта, ау-у-у!»

Александр Ладан, директор ООО «Нео-Пак»:

— Я собрал наблюдения и мнения коллег. Скажу честно. Наш пофигизм относительно эпидемии может сильно аукнуться. Кто может — сидите дома. И особенно контролируйте детей. Не забывайте про родителей и просто своих пожилых знакомых. На работе максимально соблюдайте правила и рекомендации.

Теперь про экономику.

Увы, власти не слышат бизнес, кроме «крупняка», который играет, прямо скажем, нерыночными методами. В налоговые каникулы не включили НДС. Даже не уменьшили. Без комментариев. Об отмене налогов на время пандемии не заикается вообще никто из власть предержащих.

Банки должны вспомнить, что если завтра не будет бизнеса, их тоже не станет. Многое зависит от ЦБ, но многое зависит и от каждого на своем месте. Что делать тем, у кого проблемы образовались из-за срыва поставок, например? Проценты по кредиту никто не снижает.

Идёт рост цен на продукцию естественных монополий (бензин) и просто сверхкрупных компаний на российском рынке. Региональные УФАС просят потребителей сообщать о росте цен на гречку и не хотят «бревно в глазу» разглядеть.

С одной стороны, рекомендуют оставаться дома, с другой — не вводят режим чрезвычайной ситуации, в этом случае малый бизнес исчезнет как элемент бизнес-пейзажа.

Отдельный вопрос — длинные выходные. Вопрос даже не «за чей счет». «Нео-Пак» встроен в цепочку поставок продовольствия. Именно упаковка обеспечивает доступность, безопасность и максимальный срок годности. Кроме того, одна из функций упаковки — информирование о продукте, и не говорите, что это неважно. Ведь есть еще упаковка для «фармы». О какой остановке производства речь может идти? Ждем разъяснений.

Сейчас каждый за себя. Практически очевидно, что спасать свою экономику России придется не только поодиночке, но еще и при явном или скрытом противодействии.

Закрытие границ и ограничения поставок из ЕС.

Мы с этим уже вовсю столкнулись. У нас достаточно большая доля продукции уходит в Среднюю Азию. Вопрос даже не в ее удорожании. Вопрос в лучшем случаев увеличении сроков доставки. В худшемв приостановке доставки как таковой.

Ощущается нехватка важных сырьевых и комплектующих компонентов. Например, мы столкнулись с резким дефицитом растворителей, большая часть которых поступала из-за рубежа. Сейчас их поставки закрыты на уровне государственных решений, потому что их пускают в производство антисептиков. Вот так, нет в России полноценной химической промышленности.

Необходимость структурных преобразований в российской экономике катастрофически высока. Катастрофически в том смысле, что уже дело идет к угрозе национальной безопасности.

К сожалению, на региональном уровне пока тоже не видно реальных мер по поддержке промышленности. Нас не так уж и много осталось в когда-то крупнейшем промышленном центре. И да, мы серьезные работодатели и серьезные налогоплательщики. Ребята с Красного проспекта, ау-у-у!

Отток рабочей силы в Ближнее Зарубежье уже сказывается на бизнесе, например, строительном.

Отличная фраза: «Мы должны, как легионеры, всегда быть готовыми к бою». Гибкость, адаптивность и характер. Это как в спорте: часто выигрывают на морально-волевых.

Январь 2021-го будет очень сильно отличаться от января 2020-го. Вот и не верь в високосные года.

Американцы обещают рост экономики в 4 квартале. Для России всё хуже.

А вообще, я нас с вами зауважал — ведём себя в основном по-людски, не паникуем, шутим в соцсетях, общаемся и стараемся поддержать друг друга. Может, от того, что нынешняя ситуация нам в новинку только частично? Известно же, что русский человек в стрессовой ситуации приобретает особую крепость.

По материалам публикации на странице Александра Ладана в Facebook

Фото Андрея Руднева