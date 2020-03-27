«Ребята с Красного проспекта, ау-у-у!»

Александр Ладан, директор ООО «Нео-Пак»:
— Я собрал наблюдения и мнения коллег. Скажу честно. Наш пофигизм относительно эпидемии может сильно аукнуться. Кто может — сидите дома. И особенно контролируйте детей. Не забывайте про родителей и просто своих пожилых знакомых. На работе максимально соблюдайте правила и рекомендации.
Банки должны вспомнить, что если завтра не будет бизнеса, их тоже не станет. Многое зависит от ЦБ, но многое зависит и от каждого на своем месте. Что делать тем, у кого проблемы образовались из-за срыва поставок, например? Проценты по кредиту никто не снижает.
Идёт рост цен на продукцию естественных монополий (бензин) и просто сверхкрупных компаний на российском рынке. Региональные УФАС просят потребителей сообщать о росте цен на гречку и не хотят «бревно в глазу» разглядеть.
С одной стороны, рекомендуют оставаться дома, с другой — не вводят режим чрезвычайной ситуации, в этом случае малый бизнес исчезнет как элемент бизнес-пейзажа.
Отдельный вопрос — длинные выходные. Вопрос даже не «за чей счет». «Нео-Пак» встроен в цепочку поставок продовольствия. Именно упаковка обеспечивает доступность, безопасность и максимальный срок годности. Кроме того, одна из функций упаковки — информирование о продукте, и не говорите, что это неважно. Ведь есть еще упаковка для «фармы». О какой остановке производства речь может идти? Ждем разъяснений.
Сейчас каждый за себя. Практически очевидно, что спасать свою экономику России придется не только поодиночке, но еще и при явном или скрытом противодействии.
Ощущается нехватка важных сырьевых и комплектующих компонентов. Например, мы столкнулись с резким дефицитом растворителей, большая часть которых поступала из-за рубежа. Сейчас их поставки закрыты на уровне государственных решений, потому что их пускают в производство антисептиков. Вот так, нет в России полноценной химической промышленности.
Необходимость структурных преобразований в российской экономике катастрофически высока. Катастрофически в том смысле, что уже дело идет к угрозе национальной безопасности.
К сожалению, на региональном уровне пока тоже не видно реальных мер по поддержке промышленности. Нас не так уж и много осталось в когда-то крупнейшем промышленном центре. И да, мы серьезные работодатели и серьезные налогоплательщики. Ребята с Красного проспекта, ау-у-у!
Отток рабочей силы в Ближнее Зарубежье уже сказывается на бизнесе, например, строительном.
Отличная фраза: «Мы должны, как легионеры, всегда быть готовыми к бою». Гибкость, адаптивность и характер. Это как в спорте: часто выигрывают на морально-волевых.
Январь 2021-го будет очень сильно отличаться от января 2020-го. Вот и не верь в високосные года.
Американцы обещают рост экономики в 4 квартале. Для России всё хуже.
А вообще, я нас с вами зауважал — ведём себя в основном по-людски, не паникуем, шутим в соцсетях, общаемся и стараемся поддержать друг друга. Может, от того, что нынешняя ситуация нам в новинку только частично? Известно же, что русский человек в стрессовой ситуации приобретает особую крепость.
По материалам публикации на странице Александра Ладана в Facebook
Фото Андрея Руднева
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