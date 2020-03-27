Заявление ВТБ по поддержке среднего и малого бизнеса

Считая вопрос поддержки клиентов своей приоритетной задачей, ВТБ готовится к реализации ряда инициатив, которые помогут среднему и малому бизнесу в текущий непростой период, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Одна из них предусматривает предоставление краткосрочных кредитов предприятиям по льготным субсидированным ставкам. Они могут быть основаны на действующих государственных программах поддержки МСП, — говорится в сообщении.

Отмечается, что детали программы обсуждаются сейчас Правительством РФ и Центральным Банком совместно с ВТБ (ПАО) и другими крупнейшими банками. Безусловно, мы будем стремиться к тому, чтобы выработанные решения предусматривали комфортные для клиентов условия оформления и обслуживания данных займов.

Кроме того, банк разрабатывает и внедряет собственную программу реструктуризации действующих кредитов с предоставлением отсрочки по платежам для клиентов, бизнес которых уже пострадал от текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

— Решения будут приняты банком в ближайшее время, при этом мы уже сейчас принимаем обращения от клиентов и работаем с ними в индивидуальном порядке. Детали и сроки запуска проекта будут озвучены в ближайшее время. Мы внимательно следим за развитием ситуации и готовы предпринимать все необходимые меры для индивидуальной поддержки наших клиентов, — подчеркнули в банке.

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