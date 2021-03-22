ФАС Новосибирской области возглавил Александр Годованюк

Глава региона Андрей Травников провёл рабочую встречу с заместителем руководителя ФАС России Геннадием Магазиновым и начальником управления государственной службы ФАС России Екатериной Белоусовой. Они представили губернатору и. о. руководителя Новосибирского УФАС России Александра Годованюка, сообщила пресс-служба правительства.

По словам Геннадия Магазинова, руководство ФАС рассчитывает на конструктивное взаимодействие нового главы областного управления с регионом.

— Антимонопольная служба контролирует соблюдение антимонопольного законодательства, осуществляет контроль за естественными монополиями, обеспечивает контроль соблюдения законодательства о гособоронзаказе, госзаказе, рекламе и недобросовестной конкуренции. По всем этим направлениям мы хотим, чтобы контроль был не реактивный, с карательной функцией, а превентивный, предупредительный, чтобы мы совместно могли реализовывать в регионе национальные проекты, социально значимые проекты, — отметил он.

Травников добавил, что помощь ФАС региону важна при реализации нацпроектов и федеральных программ, а также крупных проектов: ледовой арены и кампуса НГУ.

— С учётом массовости этих проектов и жёстких сроков их реализации очень важно заранее правильно готовить закупочные процедуры, не допускать прихода недобросовестных исполнителей, — пояснил губернатор.

Александр Годованюк работает в антимонопольных органах с 2009 года. С 02.03.2018 года занимал должность заместителя руководителя управления – начальника контрольного отдела Управления Федеральной антимонопольной службы по Красноярскому краю. С 15.03.2021 назначен на должность и. о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области. За профессиональные успехи неоднократно был отмечен ведомственными наградами.

Экс-руководитель регионального управления Сергей Гаврилов, возглавлял ведомство с 2004 года.