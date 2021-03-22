В мэрии Новосибирска новые кадровые назначения

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о назначении заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства — начальника управления потребительского рынка города. На эту должность переведена председатель комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере мэрии города Новосибирска Управления потребительского рынка Наталья Чагина.

По сообщению пресс-службы мэрии города, Наталья Чагина в 2009 году окончила Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция».

В 2011 году поступила на службу в отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей администрации Кировского района города Новосибирска, с 2017 года —начальник отдела организации работ и услуг в ритуальной сфере, председатель комитета организации работ и услуг в ритуальной сфере мэрии города Новосибирска Управления потребительского рынка мэрии.

К работе в должности Наталья Чагина приступила 19 марта 2021 года.

Напомним, что сейчас продолжаются мероприятия по реорганизации департамента после того, как сразу несколько профильных комиссий горсовета Новосибирска раскритиковали его работу и поставили «неуд» итогам реализации проекта «Умные остановки». Вскоре департамент покинул начальник управления предпринимательства и инвестиционной политики Максим Леоненко. В начале марта заявление по собственному желанию написал начальник департамента Александр Люлько, которого в должности сменил Виталий Витухин, возглавлявший управление предпринимательства и инвестиционной политики после ухода Леоненко, а до этого бывший начальником Управления потребительского рынка. Кроме того, как сообщал Витухин на заседании горсовета Новосибирска уже в новой должности, идет подготовка к запуску нового подразделения, в полномочия которого входит контроль за реализацией в Новосибирске концессионных, инвестиционных и других соглашений муниципалитета и бизнеса.