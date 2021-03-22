Преференциями ТОСЭР «Линево» смогут воспользоваться больше предпринимателей

«Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) совместно с региональным минэкономразвития подготовило и направило в федеральный центр заявку на расширение перечня видов экономической деятельности, в отношении которых действует льготный режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОСЭР «Линево».

Такая возможность появилась благодаря изменению федерального законодательства.

Ранее на этапе создания ТОСЭР регион мог определить лишь несколько видов экономической деятельности, на которые распространялись преференции ТОСЭР. Теперь процедура стала обратной: выделяются «запрещенные» ОКВЭД, а остальные считаются допустимыми.

— «Мы решили воспользоваться изменениями в законодательстве, поскольку в Агентство часто обращаются предприниматели с намерением построить бизнес в «Линево», но не проходят по требованиям к виду деятельности. Таким образом, больше компаний получат доступ к выгодным условиям «Линево», — отметил генеральный директор АО АИР Александр Зырянов.

Согласно подготовленной заявке предлагается исключить из возможных видов деятельности на ТОСЭР «Линево» порядка 30 направлений. Часть из них исключена из разрешенных для ТОСЭР видов деятельности федеральным законодательством, другая — не может вестись на территории по объективным причинам. Например, «Добыча нефти и природного газа», «Деятельность водного транспорта», «Деятельность воздушного и космического транспорта», «Обработка и утилизация опасных отходов» и ряд других. Остальные компании могут претендовать на статус и весь комплекс возможностей резидента ТОСЭР «Линево».