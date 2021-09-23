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ФАС предложила упростить процедуру рефинансирования ипотечных кредитов

  • 23/09/2021, 17:13
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Как полагают эксперты, инициатива позволит ускорить процесс переоформления жилищных кредитов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект об упрощении процедуры рефинансирования жилищных кредитов для населения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— ФАС России предлагает на законодательном уровне закрепить сроки, в которые банки будут обязаны выдавать гражданам документы, необходимые для полного досрочного погашения обязательств по ипотеке, — говорится в сообщении ведомства.

В частности, предлагается установить срок не более пяти календарных дней для предоставления заёмщику информации о размере задолженности на планируемую дату погашения кредита. Также планируется обязать банки в течение десяти рабочих дней выдавать клиенту закладные по кредитам, обеспеченным ипотекой жилых домов и квартир.

— Кроме того, ведомство предлагает регламентировать срок для направления залогодержателем документов, необходимых для погашения регистрационной записи об ипотеке в орган регистрации прав. Предполагается, что он будет составлять не более десяти рабочих дней, — рассказали в службе.

Установление чётких сроков и понятных правил игры позволит сделать процедуру рефинансирования более быстрой и удобной для всех участников сделки. Такое мнение в беседе с RT выразил руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. По его словам, предложения ФАС помогут существенно упростить принципы документооборота.

Помимо этого, упрощение процедуры перехода в другой банк позволит россиянам сэкономить на обслуживании жилищного кредита, считает вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. По её словам, изменения помогут искоренить практики так называемого кредитного рабства, к которой прибегают некоторые банки в попытках удержать клиента.

Как отмечают эксперты, в последнее время россияне всё чаще предпочитают рефинансировать ипотеку. Отчасти этому способствуют действующие льготные программы жилищного кредитования. Такую точку зрения в интервью RT выразил заместитель директора Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Юрий Баранчик.

Напомним, что до 1 июля 2022 года граждане могут оформить заём по сниженной ставке 7% годовых на покупку квартиры. При этом стоимость недвижимости не должна превышать 3 млн рублей.

Кроме того, до 31 декабря 2023 года получить ипотеку под 6% годовых могут семьи с одним или более детьми, рождёнными после 1 января 2018-го. Максимальная сумма такого кредита зависит от региона — для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей размер ссуды составляет 12 млн рублей, для остальных субъектов страны — 6 млн рублей. При этом по условиям программы россияне имеют право рефинансировать уже имеющийся заём по сниженной ставке.

Фото: pixabay.com автор: Wokandapix

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ФАС рефинансирование кредит ипотека


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