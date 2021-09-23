Минэкономразвития Новосибирской области запустило публичную экспертизу порядка утилизации мусора в регионе

Министерство экономического развития Новосибирской области объявило о начале публичных консультаций (с 23 сентября по 25 октября) для предстоящей экспертизы порядка накопления ТКО в регионе, утвержденного постановлением регионального правительства № 176-п.

Документ регулирует отношения между региональным оператором и другими операторами по обращению твёрдых коммунальных отходов, а также потребителями, которыми, в свою очередь, являются собственники ТКО: организации, управляющие многоквартирными домами; владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков и другие.

Экспертиза проводится в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области № 275-п с целью выявления в порядке накопления ТКО норм, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Напомним, в августе губернатор Новосибирской области не исключил, что договор с регоператором ООО «Экология Новосибирск» может быть расторгнут. Глава региона поручил Министерству ЖКХ и проектной дирекции подготовить документы по расторжению контракта с регоператором. На заседании комитета регионального парламента по строительству и ЖКХ работа компании вновь была раскритикована. На этот раз аудиторами Контрольно-счетной палаты.