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«Филип Моррис Интернэшнл» отчитался о выполнении повестки «устойчивого развития»

  • 23/09/2021, 17:54
Бизнес
Отчет составлен согласно требованиям GRI по семи ключевым темам деятельности компании.

Аффилированные компании «Филип Моррис Интернэшнл» (ФМИ) в России представили Отчет о деятельности в области устойчивого развития (далее — Отчет) за 2020 год. Отчет подготовлен в соответствии со Стандартами глобальной инициативы по отчетности (Global Reporting Initiative Standards, GRI) и представляет собой всесторонний обзор деятельности компании в сфере охраны окружающей среды, в социальной сфере, а также показывает результаты, которых достигла ФМИ в России в отношении организационного развития и трансформации бизнеса в сторону бездымных продуктов.

Для ФМИ устойчивое развитие означает формирование долгосрочной ценности и снижение при этом отрицательных факторов, связанных с продукцией компании, производством и цепочкой поставок.

— Устойчивое развитие — неотъемлемая часть бизнес-стратегии нашей компании в России. Устойчивое развитие сфокусировано на четырех направлениях, лежащих в основе нашей концепции «Будущее без сигаретного дыма»: трансформация бизнеса в сторону альтернативных продуктов с пониженным риском для совершеннолетних курильщиков, продвижение эффективной работы, вклад в решение социально значимых вопросов и снижение воздействия на окружающую среду, — прокомментировал Ашок Рам Мохан, президент аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России и Беларуси.  — Ключевыми принципами, которыми мы руководствуемся в деловой среде, всегда были и остаются прозрачность и открытость ведения бизнеса. Для меня лично нефинансовая отчетность о деятельности ФМИ в России — важнейший инструмент укрепления общественного доверия к нашей компании и конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами.

Отчет дает всестороннюю оценку целей ФМИ в России вкупе с комплексными показателями. Согласно требованиям GRI, компания совместно с заинтересованными сторонами определила семь существенных тем, которые раскрыла более подробно:

  • Развитие альтернативной бездымной продукции с пониженным риском;
  • Воздействие продукции на здоровье;
  • Ответственная научно-исследовательская деятельность;
  • Доступ к бездымной продукции;
  • Антикоррупционная деятельность и защита конкуренции;
  • Справедливые и благоприятные условия труда;
  • Безопасность труда и благополучие сотрудников.

Ключевые изменения в 2020 году:

  • Компания активно развивает свой бизнес, инвестирует в российскую экономику, создает новые рабочие места и обеспечивает постоянный доход от акцизов и других налогов в государственный бюджет. В 2020 году эта сумма составила 216 млрд. рублей. Объем инвестиций ФМИ в России за последние 25 лет составляет более 2 миллиардов долларов США;
  • В 2020 году компания в седьмой раз была признана одним из лучших работодателей страны по оценке Института лучших работодателей (Top Employer Institute) и награждена сертификатом Top Employer;
  • В 2020 году ФМИ в России заняла первое место в категории Brewery, Distilling and Tobacco Product Manufacturing в списке «Самые привлекательные работодатели среди профессионалов России 2020» организации Universum Global.
  • В 2020 году ФМИ прошла независимый аудит и подтвердила сертификацию международного фонда EQUAL-SALARY. Сертификация подтверждает, что компания применяет одинаковые принципы оплаты труда в отношении мужчин и женщин и на равных условиях оценивает их профессиональный вклад;
  • На конец 2020 года пользователи продукции по всей стране сдали на переработку около 120 000 устройств, которыми они больше не пользуются;
  • Общий процент производственных отходов, идущих на переработку на фабриках компании, достиг рекордных 99,9%;
  • В 2020 году фабрика «Филип Моррис Кубань» впервые прошла сертификационный аудит на соответствие требованиям международного стандарта водопользования Альянса по ответственному водопользованию (Alliance for Water Stewardship, AWS). Фабрика «Филип Моррис Ижора», в свою очередь, успешно подтвердила сертификацию, полученную в 2019 году.
  • ФМИ в России является председателем Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), что позволяет компании еще активнее развивать практику корпоративного волонтерства в России: так, в 2020 году компания провела более 20 волонтерских мероприятий по всей стране с участием сотрудников компании.
  • В 2020 году глобальный офис ФМИ впервые провел оценку социального воздействия от деятельности компании в России: были проанализированы политики и методы ведения бизнеса ФМИ, чтобы убедиться в том, что они снижают риски неблагоприятных воздействий и увеличивают положительный социальный и экологический вклад в повестку дня различных сторон. Объектами оценки стали центральный офис ФМИ в Москве, фабрики «Филип Моррис Ижора» и «Филип Моррис Кубань», а также коммерческие офисы. Кроме того, в исследовании приняли участие поставщики и ведущие общественные организации. По результатам исследования были выявлены следующие ключевые сильные стороны ФМИ в России: конкурентоспособная заработная плата и социальные льготы, безопасность на рабочем месте, возможности для профессионального развития и роста, участие в волонтерских проектах, оказание поддержки во время пандемии COVID‑19., сильная корпоративная культура и открытая рабочая атмосфера, развитые внутренние коммуникации, успешный перевод сотрудников на удаленную работу, внедрение защитных мер по борьбе с коронавирусом, распространяющихся на подрядчиков, а также развитые волонтерские и благотворительные практики.

Отчет охватывает деятельность двух аффилированных компаний ФМИ в России: АО «Филип Моррис Ижора» (с филиалом в г. Краснодар) и ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг». Информация, раскрытая в Отчете, представлена за период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Фото и метириал предоставлены компанией

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ЦУР устойчивое развитие


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