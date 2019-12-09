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ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными

Решение было вынесено в Москве.
  • 09/12/2019, 16:21
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Федеральная антимонопольная служба России признала необоснованными жалобы компаний-перевозчиков твердых коммунальных отходов ООО «ЛаТранс», ООО «ЛИННЕТ» и ООО «ЭКО-ЛАЙН».  Данное решение было вынесено 02.12.2019 в Москве, сообщили в пресс-службе ООО «Экология-Новосибирск».

Указанные компании обратились в Федеральную антимонопольную службу РФ с жалобами на действия ООО «Экология – Новосибирск» при проведении аукциона на право заключения договора на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов на территории Новосибирской области (извещение № 0400700004119000002). ООО «ЛаТранс», ООО «ЛИННЕТ» и ООО «ЭКО-ЛАЙН» заявки для участия в этом аукционе не подавали.

Отмечается, что в своих жалобах компании указывали, что ООО «Экология – Новосибирск» допустило нарушение законодательства при формировании документации и проведении электронного аукциона: нарушен порядок формирования лота; неправомерно установлены дополнительные обязанности оператора по обращению с ТКО, осуществляющему деятельность по транспортированию ТКО, в том числе обязанности, связанные с обнаружением мест несанкционированного складирования отходов;  неправомерно установлен дополнительный способ коммерческого учета отходов;  неправомерно установлены условия об использовании средств спутниковой навигации;  не определены порядок и условия осуществления оператором по транспортированию крупногабаритных отходов; установлены неправомерные условия о цене и перерасчете стоимости услуг оператора, а также условия одностороннего расторжения договора; установлены неправомерные требования о предельно допустимом значении уплотнения в отношении каждого мусоровоза; не определено содержание понятия «стоимостное содержание нарушения» и критерии его определения, а также понятия «Электронная система учета»; неправомерна определена форма отчета, которую должен предоставить оператор региональному оператору; не определен реестр мест накопления ТКО; не установлен перечень дополнительных документов, которые обязан предоставить оператор по результатам оказания услуг.

Жалобы компаний по всем вышеуказанным доводам признаны необоснованными.

— В своей деятельности мы стремимся к четкому соблюдению договорных отношений, качественному предоставлению услуг и прозрачности расчетов. При формировании документации для проведения аукциона, мы учли все необходимые нюансы для создания прозрачной системы взаимодействия: региональный оператор – оператор по транспортированию ТКО – потребитель, — подчеркнула генеральный директор ООО «Экология – Новосибирск» Лариса Анисимова. — В первую очередь должны быть защищены потребители коммунальной услуги по обращению с ТКО.

Напомним, 27.11.2019 состоялся электронный аукцион. В данный лот включены территории 4 районов города Новосибирска: Заельцовский, Октябрьский, Кировский, Ленинский, 10 районов Новосибирской области: Барабинский, Куйбышевский, Здвинский, Каргатский, Убинский, Чулымский, Черепановский, Маслянинский, Сузунский, Коченевский и город Обь. Начальная (максимальная) цена 1309755770,04 рублей. Поступили заявки от 2 участников – ООО «Айсберг» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство». По итогам аукциона произошло снижение начальной (максимальной) цены на 24,9 % – 982447803,11 руб. Протокол подведения итогов размещен в Единой информационной системе в сфере закупок http://zakupki.gov.ru.

Фото: Юлия Данилова

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