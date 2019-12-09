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НГТУ НЭТИ представит новые разработки на «ВУЗПРОМЭКСПО—2019»

Одна из разработок - материал для 3D-принтера по металлу нового поколения.
  • 09/12/2019, 16:43
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11 декабря в Москве стартует Национальная выставка «ВУЗПРОМЭКСПО—2019», которая демонстрирует результаты реализации государственных и федеральных целевых программ в сфере науки и промышленности, сообщили в пресс-службе НГТУ НЭТИ.

Одна из важных разработок инженеров и ученых механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ: исходные металлические материалы в виде филаментов для 3D-печати изделий на принтере нового поколения, разработанного специалистами Института физики прочности и материаловедения СО РАН (ИФПМ СО РАН). Сейчас наиболее широкое распространение получили принтеры, использующие нагрев лазерным излучением. Принтер, созданный учеными ИФПМ СО РАН, в качестве источника нагрева использует сфокусированных электронный луч. Послойное спекание изделий в вакууме позволяет использовать широкий диапазон металлов и сплавов с обеспечением высокого качества материала изделия. Детали, созданные таким принтером, найдут применение в аэрокосмической и других отраслях промышленности РФ. Электронно-лучевой принтер использует для формирования изделий материал в виде филаментов, которые могут представлять собой как монолитные проволоки, так и порошковые.

Кроме того, ученые НГТУ НЭТИ представят установку для исследования структуры металлов в процессе трения с помощью синхротронного излучения. Устройство позволяет поместить подвергаемую трению поверхность экспериментального образца в зону рентгеновского луча диаметром 1 мкм. В отличие от рентгеновского излучения, которое традиционно применяют для изучения изменений металлов в процессе трения, синхротронное излучение, отличающееся высокой интенсивностью, дает возможность изучить процесс на уровне атомных построений, то есть с максимальной детальностью. Установка дает возможность исследовать металлы и их сплавы на основе железа, меди, алюминия, титана. В частности, сейчас ученые НГТУ НЭТИ исследуют процессы трения рельсовых сталей с тем, чтобы найти способы повышения износостойкости железнодорожных рельсов. Эти эксперименты выполняются на базе Института ядерной физики Сибирского отделения РАН. Кроме того, ряд исследований был ранее проведен в Европейском центре синхротронного излучения, расположенный в Гренобле (Франция). Предполагается, что применение установки на создаваемом в рамках Нацпроекта «Наука» оборудовании ЦКП «СКИФ» позволит проводить исследования на принципиально новом уровне точности.

— Изучив процесс эволюции структуры металла на уровне кристаллической решетки, мы сможем изменять металлы целенаправленно, а не наугад, как это часто происходит сейчас. Возможно, в результате у нас получится существенно увеличить износостойкость материалов, а значит, значительно продлить срок службы различных машин и механизмов, ведь процесс трения присутствует практически во всех современных механизмах, — говорит ректор НГТУ НЭТИ, профессор кафедры материаловедения в машиностроении Анатолий Батаев.

Предполагается, что установка для изучения трения металлов сможет быть использована для исследовательской кооперации сибирских вузов, в которых изучают свойства материалов, в частности НГУ, ТГУ, ТПУ и НГТУ НЭТИ.

Еще на выставке инженеры НГТУ НЭТИ представят новый осколочно-фугасный снаряд повышенной точности и мощности для гаубицы Д-30 и самоходной гаубице 2С1 «Гвоздика». Точность снаряда была повышена на 30% за счет новой конструкции ведущего пояска, который теперь не является отдельной деталью, а выполнен как единое целое с корпусом снаряда. За счет этого улучшился баланс снаряда, что и привело к повышению его точности. Гаубица Д-30 и САУ «Гвоздика» являются одним из самых распространённых артиллерийских орудий в мире, стоят на вооружении ВС России и около шестидесяти иностранных государств.

Отмечается, что помимо экспозиции, на которой будут продемонстрированы разработки российских вузов и научных организаций, на мероприятии запланирована насыщенная деловая программа. Помимо пленарных заседаний, панельных дискуссий и круглых столов, на выставке «ВУЗПРОМЭКСПО—2019» ожидается серия мероприятий для школьников, студентов, выпускников вузов и молодых ученых. В ходе мероприятия состоятся мастер-классы по предпринимательству в наукоемком бизнесе, презентация стажировок и вакансий для молодежи в ведущих российских компаниях, презентации академических классов для школьников.

По словам организаторов, ожидается, что в течение двух дней выставку «ВУЗПРОМЭКСПО—2019», которая пройдет в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр», посетят не менее 10 тысяч человек.

Фото: пресс-служба НГТУ НЭТИ

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