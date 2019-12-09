Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

МегаФон открыл первый Experience store в Москве

  • 09/12/2019, 16:13
Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи компании.

МегаФон открыл первый Experience store с фокусом на цифровой опыт клиентов в торговом центре «Метрополис», сообщили в пресс-службе компании.

Experience store – новый формат салонов продаж. Площадь магазина в четыре раза больше традиционных салонов связи МегаФона. Смартфоны и планшеты, включая новые модели iPhone, представлены на открытых витринах – покупатели могут без участия консультанта выбрать модель, которая им подходит. Для этого в торговом зале установлены планшеты с программой-помощником. Магазин оснащен интерактивными ценниками. Оплатить покупки можно на кассах самообслуживания.

— Experience store состоит из пяти тематических зон, посвященных смартфонам, технологиям «умного» дома, ТВ и геймингу, путешествиям и здоровому образу жизни, а также увлечениям детей. В магазине можно протестировать VR-очки, X-box, МегаФон ТВ, самостоятельно настроить гаджеты «умного» дома, получить консультацию о b2b-продуктах и подключить их. Организовано несколько зон брендов: Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Honor, где представлены не только популярные смартфоны, но и взрослые и детские часы, фитнес-трекеры и другие товары, — говорится в сообщении пресс-службы.

Открытие Experience store – новый этап в реализации стратегии компании по модернизации розничной сети. Ожидается, что новый формат позволит увеличить количество подключений абонентов втрое, товарооборот увеличится более чем в пять раз, а маржинальность чека – на 5,1 п.п. В отдельных категориях товаров, таких как аксессуары и портативная техника, возможен рост на порядок. В рамках стратегии будет открыто несколько Experience stores, следующий появится в ТЦ Columbus. После подведения итогов работы будет принято решение о масштабировании формата.

— Раньше клиенты часто приходили в магазин, чтобы выбрать новый тариф, сим-карту или настроить телефон. Теперь запрос покупателя гораздо шире: он хочет посмотреть, как работают новые устройства и технологии, протестировать их – и мы даем такую возможность. Новый подход к обслуживанию клиентов позволит увеличить продажи по сравнению со стандартными салонами розницы. И первые недели работы Experience store подтверждают наши прогнозы, — отмечает Влад Вольфсон, коммерческий директор МегаФон.

Модернизация розничной сети МегаФона за счёт внедрения салонов продаж нового поколения с высоким уровнем сервиса и особым подходом к обслуживанию клиентов началась в 2018 году. До конца этого года МегаФон обновит 100 салонов в разных регионах России, в следующем — еще 300 магазинов. Новый подход к ассортименту и к обслуживанию клиентов оказался востребованным: среднедневное число клиентов за третий квартал этого года в обновлённых салонах выросло на 20%, средняя дневная выручка на один такой салон увеличилась на 30 40%, а средний чек — на 8 п.п. Скорость обслуживания увеличилась в два раза.

Фото: пресс-служба компании

Популярное с сайта

Экс-глава Новосибирского района приступил к новой работе

09/12/2019, 11:34
Александр Соболевский будет курировать техническое состояние транспортных средств.

На НПЗ начали выпуск инфузионной техники

09/12/2019, 11:02
Оборудование прошло процедуру регистрации и разрешено к применению на территории России.

Новосибирская компания после вмешательства прокурора погасила задолженность по страховым взносам

08/12/2019, 09:45
Задолженность составляла 4,5 млн рублей.

Актуальный разговор

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

Все материалы
Новости

НГТУ НЭТИ представит новые разработки на «ВУЗПРОМЭКСПО—2019»

09/12/2019, 16:43

ФАС признала жалобы компаний-перевозчиков необоснованными

09/12/2019, 16:21

Диверсификация похоронного бизнеса

09/12/2019, 13:10

В портфелях банков превалирует вторичка

09/12/2019, 12:45

Ученые Института катализа СО РАН стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки и техники

09/12/2019, 12:11

Экс-глава Новосибирского района приступил к новой работе

09/12/2019, 11:34

На НПЗ начали выпуск инфузионной техники

09/12/2019, 11:02

Новосибирская компания после вмешательства прокурора погасила задолженность по страховым взносам

08/12/2019, 09:45

В Новосибирске перед Новым годом можно заработать

07/12/2019, 09:30

Депутаты горсовета в год выборов потратят на избирателей 125 млн рублей

06/12/2019, 19:44

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Зачем «прессуют» торговые центры?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска