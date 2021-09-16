ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сформирует перечень крупных производителей основных и вспомогательных стройматериалов для противодействия необоснованному росту цен на этих рынках. Как указанно в размещенной на сайте ведомства информации, в первом полугодии 2021 года в ФАС России поступило более 600 обращений о росте цен на строительные материалы.

— В связи с необходимостью оперативного регулирования, а также анализа ценообразования производителей и поставщиков строительных и смежных рынков ведомство приняло решение создать перечень крупных организаций, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, — сообщается на сайте ФАС.

Реестр будет создан для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.

Это позволит ведомству оперативно осуществлять контроль ценообразования организаций, способных оказать влияние на данные рынки, выявлять необоснованный рост цен и принимать соответствующие меры.

Как сообщалось в начале июля, из-за роста цен на стройматериалы в первом полугодии 2020 года ФАС инициировала проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций, они проходят во всех регионах страны.

Первоначально речь шла о проверках цен на рынках бетона, кирпича, древесных материалов и ПВХ-продукции. Позднее в регуляторе сообщили, что перечень проверяемых производителей и поставщиков стройматериалов расширен, и отныне включает как рынки основных, так и вспомогательных видов такой продукции.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы.