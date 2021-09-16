Рекламодателям

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

  • 16/09/2021, 19:24
Автор:
Новости Новосибирска
Для этого надо провести ряд мероприятий госпрограммы, финансирование которой в муниципалитете под сомнением.

После марта будущего года перспективы общественников ОбьГЭСа и примкнувших к ним жителей Первомайского района «ездить хоть на чем-нибудь» становятся все более туманными. Такой вывод можно сделать по итогам заседания постоянной комиссии Новосибирска по городскому хозяйству, где рассматривался вопрос организации транспортного обслуживания населения города с заслушиванием начальника «пассажирского цеха» — управления пассажирских перевозок — Владимира Кондаурова.

Напомним, что изначально в планах городской власти было с 1 сентября 2021 года убрать маршрутку №5, соединяющую микрорайон ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска и станцию метро «Студенческая». Жители ОбьГЭСа восстали против такого решения, потребовав от городского руководства провести конкурс среди компаний-перевозчиков до середины сентября и отправить в отставку упомянутого ранее Владимира Кондаурова. Позже к ОбьГЭСовцам присоединились и жители Первомайского района, где возникла аналогичная проблема с маршруткой №1. Чиновники решение переиграли, оставив маршрутки на месте до марта 2021 года.

Что касается момента текущего, то, как сообщил Владимир Кондауров депутатам горсовета, оно остается в силе. До марта жители Советского и Первомайского районов могут ездить на маршрутках, после этого — уже по закону — их пересадят на новые автобусы, первая партия которых должна поступить в Новосибирск уже в ближайшее время, а вторая — до конца второго квартала следующего года.

С начала марта запускаем автобусный маршрут №88 до метро «Площадь Маркса» через улицу Ватутина, — сообщает Кондауров. Также усилим маршрут №45.

В то же время, как обратила внимание депутат горсовета от Советского района Наталья Пинус со ссылкой на федеральное законодательство, добровольно-принудительная пересадка граждан с маршруток на автобусы возможна только после выполнения нескольких принципиальных условий.

По 220-ФЗ отмене маршрутных такси должна предшествовать реализация комплекса мероприятий, чтобы маршруты стали магистральными, чтобы между автобусами был минимальный интервал, чтобы транспорт был более комфортным для пассажиров, поясняет депутат. Только после этого может отменяться маршрутное такси. А у нас мероприятий нет, а маршрутные такси отменяются.

При этом данные мероприятия в муниципальных нормативных актах никак не отражены в части их финансирования.

Сколько денег заложено на мероприятия по переходу по 220-ФЗ? интересуется Пинус. Мы встречались (В мэрии. Ред.) в начале лета и обсуждали цифру в 4 млрд на следующий год до 10 млрд к 2025 году (Стоимость всех мероприятий программы. Ред.). Однако я не получила внятного ответа по поводу того, что эти средства не предусмотрены в бюджете. Программа предполагает комплекс мероприятий, он предварительно просчитан, но в нашем бюджете эти деньги не закладываются.

Прояснить финансовые перспективы мероприятий на заседании комиссии оказалось некому, несмотря на то, что оно было анонсировано несколько недель назад: заявленный с соответствующим докладом чиновник в настоящее время находится на больничном, а присутствовавшие его коллеги по «бюджетному цеху» оказались не в теме. Пока рассмотрение вопроса решили отложить, но тем не менее намерены от комиссии направить мэру официальное обращение с тем, чтобы муниципалитет не «гнал коней» с отменой маршруток.

По информации мэрии Новосибирска, в соответствии с ФЗ-220 разработана программа организации транспортного обслуживания населения. Приоритетные направления документов формирование сети магистральных маршрутов с использованием подвижного состава большого класса, развитие внутри микрорайонов маршрутов с использованием автобусов большой вместимости, развитие транспортной инфраструктуры, а также окончание сроков действия договоров с перевозчиками. В период с 2022 по 2025 годы предполагается увеличение маршрутов по регулируемому тарифу и сокращение маршрутов по нерегулируемому тарифу (маршрутных такси). График перехода маршрутов по регулируемому тарифу на муниципальный контракт предусматривает поэтапное уменьшение доле действующих договоров и увеличение количества муниципальных контрактов.

Фото: pixabay.com автор: Free-Photos

225

Рубрики : Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги :

транспорт
пассажирские перевозки
маршрутные такси
город


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

В Бурятии перед судом предстанут гражданин КНР и гендиректор ООО за контрабанду

10/09/2021, 11:27

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

09/09/2021, 17:53

Экс-чиновника мэрии Иркутска осудили на семь лет условно за получение взятки

08/09/2021, 11:22

В Красноярском крае обострилась ситуация с мошенничеством в ОСАГО

06/09/2021, 16:00

Актуальный разговор

Актуальный разговор

Повестка устойчивого развития — это всерьез и надолго

Все материалы
Лента новостей

Директор «Искры» взыскал с клуба избирателей за репутацию

16/09/2021, 19:48

ФАС создаст реестр крупных производителей стройматериалов

16/09/2021, 17:37

Новосибирским медучреждениям приписали картельный сговор

16/09/2021, 17:00

Ростех будет испытывать отремонтированные S7 Technics двигатели для Boeing и Airbus

16/09/2021, 16:46
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Степан Сухих: не бояться и считать деньги
16/08/21, 16:11
Новости компаний

ВТБ и ДОМ.РФ запускают первую в России универсальную льготную ипотеку

16/09/2021, 19:51

Сибирских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар по импорту

16/09/2021, 16:12

ВТБ: спрос на автокредиты в Новосибирской области вырос на четверть

16/09/2021, 14:12

ПСБ начал прием заявок на кредиты для субъектов МСП под зонтичное поручительство «Корпорации МСП»

16/09/2021, 13:33

Банк «Открытие» запустил в Новосибирске акцию «Приведи друга в Деловой круг»

16/09/2021, 11:37

В правительстве РФ активно обсуждают очередное повышение налогов, чтобы ежегодно собирать в казну дополнительные 400 млрд. рублей. А Вы поддерживаете такую инициативу правительства?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Экономика

Ростех будет испытывать отремонтированные S7 Technics двигатели для Boeing и Airbus

Депутаты перетягивают от мэрии влияние на бюджет

Мощный газовый терминал начнет работу в 2022 году в Куйбышевском районе

Региону нужны более 250 млн рублей на ликвидацию скотомогильников

«Противопожарно-лесные» статьи областного бюджета «освоят» полицейские?

Финансы

Новости Новосибирской области

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Россияне взяли в августе рекордную сумму кредитов наличными

OR GROUP выводит онлайн-займы в отдельный бренд

Сибиряки стали реже жаловаться на банки

Политика

Новости Новосибирска

Депутаты перетягивают от мэрии влияние на бюджет

«Умное голосование» — приоритеты названы

«Коалиционный отряд» теряет бойцов в Бердске

Аграрный комитет Заксобрания перестал быть безголовым

Импичмент мэру: отозвать нельзя прописать критерии

Недвижимость

Новости Новосибирской области

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Нужен ли госзастройщик «жилья для бедных»?

Рынок краткосрочной аренды в Новосибирске идет на поправку

В центре Новосибирска продали большое административное здание

Технологии

Новости Новосибирска

Созданный в НЭТИ беспилотный смартгрид вышел в промышленную эксплуатацию

Россияне готовятся зарабатывать на солнечных и ветряных фермах

Первый сибирский ритейлер установил электронные ценники

Резиденты Академпарка придумали, как ускорить процесс обязательной маркировки

На форуме «Армия 2021» представили первую отечественную полноформатную тепловизионную камеру

Телекоммуникации

Новости компаний

МегаФон отсеет телефонный спам

МегаФон снизил тарифы для всех российских студентов

Новосибирск вошел в пятерку городов — лидеров спроса на детские гаджеты

МегаФон назвал мобильную столицу области: это не Новосибирск и даже не город

МТС оцифрует приборы учета в 100 жилых домах Академгородка

Агропром

Новости Новосибирской области

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Новосибирские элеваторы готовы к приему зерна нового урожая

Аграрии региона получат 150 млн рублей на удобрения из резервного фонда

Транспорт

Новости Новосибирской области

Выбран подрядчик для ремонта дорожного покрытия на Октябрьском мосту

К «маршрутной» проблеме подключились первомайские общественники

Безопасность дорожного движения подорожает

На ОбьГЭСе требуют отставки начальника управления пассажирских перевозок

Определен подрядчик для строительства трамвайных путей до нового автовокзала

Медицина

Новости компаний

У вас нет язвы или гастрита? Повезло… А может, вы просто давно не обследовались?

Инвестор намерен начать строительство инфекционной больницы в Новосибирске уже в этом году

Новосибирские ученые достучались до центра

В Новосибирске пять ковидных госпиталей вернутся к плановой работе

Коронавирус: как быстрее попрощаться с его последствиями?

Авто

Авто

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Продажи подержанных автомобилей премиум-сегмента выросли на 68%

Туризм

Новости Новосибирской области

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Ростуризм до конца года запустит продажи по кешбэку на зимний сезон

Общество

Новости Новосибирска

Директор «Искры» взыскал с клуба избирателей за репутацию

В Новосибирской области проводятся «бездекларационные» камеральные проверки по НДФЛ

В Новосибирске ввод жилья через эскроу более чем в два раза опередил показатели прошлого года

За автомобильные шторки и каркасные сетки будут наказывать жёстче

Мена для застройщика вместо митинга общественников

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Сентябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Регистрация на конференцию закончена

×
Наверх в Новости Новосибирска