Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

После марта будущего года перспективы общественников ОбьГЭСа и примкнувших к ним жителей Первомайского района «ездить хоть на чем-нибудь» становятся все более туманными. Такой вывод можно сделать по итогам заседания постоянной комиссии Новосибирска по городскому хозяйству, где рассматривался вопрос организации транспортного обслуживания населения города с заслушиванием начальника «пассажирского цеха» — управления пассажирских перевозок — Владимира Кондаурова.

Напомним, что изначально в планах городской власти было с 1 сентября 2021 года убрать маршрутку №5, соединяющую микрорайон ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска и станцию метро «Студенческая». Жители ОбьГЭСа восстали против такого решения, потребовав от городского руководства провести конкурс среди компаний-перевозчиков до середины сентября и отправить в отставку упомянутого ранее Владимира Кондаурова. Позже к ОбьГЭСовцам присоединились и жители Первомайского района, где возникла аналогичная проблема с маршруткой №1. Чиновники решение переиграли, оставив маршрутки на месте до марта 2021 года.

Что касается момента текущего, то, как сообщил Владимир Кондауров депутатам горсовета, оно остается в силе. До марта жители Советского и Первомайского районов могут ездить на маршрутках, после этого — уже по закону — их пересадят на новые автобусы, первая партия которых должна поступить в Новосибирск уже в ближайшее время, а вторая — до конца второго квартала следующего года.

— С начала марта запускаем автобусный маршрут №88 до метро «Площадь Маркса» через улицу Ватутина, — сообщает Кондауров. — Также усилим маршрут №45.

В то же время, как обратила внимание депутат горсовета от Советского района Наталья Пинус со ссылкой на федеральное законодательство, добровольно-принудительная пересадка граждан с маршруток на автобусы возможна только после выполнения нескольких принципиальных условий.

— По 220-ФЗ отмене маршрутных такси должна предшествовать реализация комплекса мероприятий, чтобы маршруты стали магистральными, чтобы между автобусами был минимальный интервал, чтобы транспорт был более комфортным для пассажиров, — поясняет депутат. — Только после этого может отменяться маршрутное такси. А у нас мероприятий нет, а маршрутные такси отменяются.

При этом данные мероприятия в муниципальных нормативных актах никак не отражены в части их финансирования.

— Сколько денег заложено на мероприятия по переходу по 220-ФЗ? — интересуется Пинус. — Мы встречались (В мэрии. — Ред.) в начале лета и обсуждали цифру в 4 млрд на следующий год до 10 млрд к 2025 году (Стоимость всех мероприятий программы. — Ред.). Однако я не получила внятного ответа по поводу того, что эти средства не предусмотрены в бюджете. Программа предполагает комплекс мероприятий, он предварительно просчитан, но в нашем бюджете эти деньги не закладываются.

Прояснить финансовые перспективы мероприятий на заседании комиссии оказалось некому, несмотря на то, что оно было анонсировано несколько недель назад: заявленный с соответствующим докладом чиновник в настоящее время находится на больничном, а присутствовавшие его коллеги по «бюджетному цеху» оказались не в теме. Пока рассмотрение вопроса решили отложить, но тем не менее намерены от комиссии направить мэру официальное обращение с тем, чтобы муниципалитет не «гнал коней» с отменой маршруток.

По информации мэрии Новосибирска, в соответствии с ФЗ-220 разработана программа организации транспортного обслуживания населения. Приоритетные направления документов — формирование сети магистральных маршрутов с использованием подвижного состава большого класса, развитие внутри микрорайонов маршрутов с использованием автобусов большой вместимости, развитие транспортной инфраструктуры, а также окончание сроков действия договоров с перевозчиками. В период с 2022 по 2025 годы предполагается увеличение маршрутов по регулируемому тарифу и сокращение маршрутов по нерегулируемому тарифу (маршрутных такси). График перехода маршрутов по регулируемому тарифу на муниципальный контракт предусматривает поэтапное уменьшение доле действующих договоров и увеличение количества муниципальных контрактов.