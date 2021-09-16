Новосибирским медучреждениям приписали картельный сговор

Комиссия Ингушского УФАС России завершила расследование картельного сговора, который коснулся и медучреждений Новосибирской области.

— Сотрудники ведомства выявили в действиях ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также двух индивидуальных предпринимателей картельный сговор на общую сумму порядка 9 млрд рублей, — сказано в сообщении ведомства.

В ведомстве такое отметили, что действия участников картельного сговора координировались со стороны производителя медицинских изделий МПК «Елец».

В результате сговора были заключены тысячи государственных контрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцев и систем для переливания крови по максимальным ценам.

— Эти неправомерные действия участников торгов могли привести к необоснованному росту цен на медизделия. Вследствие чего объм закупаемой продукции медицинскими учреждениями для оказания медуслуг гражданам мог сократиться, — считают в УФАС.

Отметим, что в картотеке дел ФАС по Новосибирской области числится решение по делу о закупке ГБУЗ НСО «ГКБ No34» одноразовых шприцев у ООО «МЕДСПБ», а липецкое ООО «Оптомед» фигурирует в качестве потенциального участника трехмиллионного тендера областной клинической больницы.

Участники сговора действовали по схеме «третий лишний», когда двое являются производителями российского товара, а остальные — поставщиками иностранной продукции. Они подавали по два согласованных между собой предложения, имитируя конкуренцию. В результате заявки остальных участников отклонялись — и картель делил госконтракты между собой.

УФАС признало «МЕДСПБ», «Оптомед», «Прайм», двух индивидуальных предпринимателей, а также координатора действий участников сговора МПК «Елец» нарушившими закон «О защите конкуренции». Им грозят административные штрафы в размере до 50 процентов от начальной максимальной цены контрактов.

По данным Seldon.Basis, в 2020 году в России выявили более 160 картельных сговоров, а для их устранения вынесли свыше 70 представлений. К административной и дисциплинарной ответственности привлекли 60 лиц. Надзорное ведомство пресекло картели в наиболее значимых социальных сферах, в том числе при реализации нацпроектов, ценообразовании на продукты питания и товары первой необходимости. Ведомство продолжает координировать деятельность правоохранительных и иных уполномоченных органов для предупреждения и пресечения ограничивающих конкуренцию соглашений.