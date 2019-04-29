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ФАС уличила «мусорного оператора» в ограничении конкуренции

На территории региона компания ООО «Экология-Новосибирск» провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию ТКО.
  • 29/04/2019, 18:01
ФАС уличила «мусорного оператора» в ограничении конкуренции

По мнению УФАС по Новосибирской области, действия ООО «Экология-Новосибирск» приводят к ограничению конкуренции, говорится на сайте ведомства.

— Антимонопольное ведомство в ходе мониторинга zakupki.gov.ru выявило, что на территории Новосибирской области компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов в регионе, что противоречит Правилам проведения торгов, — говорится в сообщении ведомства.

 В УФАС напомнили, что потребителями услуг ООО «Экология-Новосибирск» являются население и юридические лица Новосибирской области, у которых отсутствует возможность заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с другими компаниями, т.к. организация является региональным оператором в этом субъекте РФ.

В силу антимонопольного законодательства компания занимает доминирующее положение на территории Новосибирской области.

В УФАС выявили, что ООО «Экология-Новосибирск» провело 6 закупок, 2 из которых завершились заключением контракта с единственным поставщиком, что противоречит Правилам проведения торгов.

— Проведение конкурентных процедур позволило бы обеспечить поддержку конкуренции, в том числе и субъектам малого предпринимательства, и, как следствие, обеспечить эффективное расходование средств регионального оператора, которые формируются за счет тарифных источников. Таким образом, соблюдение законодательства позволяет выполнить положения Национального плана развития конкуренции, где предусмотрено увеличение доли закупок у малого бизнеса и установление экономически обоснованных тарифов, обеспечивающих, прежде всего интересы потребителей. Первое рассмотрение дела состоится 14 мая 2019 года, —подчеркнул начальник Управления регулирования в сфере ЖКХ ФАС России Алексей Матюхин.

Фото: редакции

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